Diputados se suma a campaña contra abuso de menores, pero sigue avalando el matrimonio infantil

A través de sus redes sociales, la Cámara de Diputados se sumó a la campaña de “concientización” promovida desde el gobierno central en ocasión del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando hace apenas una semana casi entierran un proyecto para evitar que se siga legalizando el matrimonio de menores de 15 a 16 años.

Lea más: Abuso y explotación sexual de niños: cómo denunciar estos casos en Paraguay

“Los monstruos existen, y muchas veces están más cerca de lo que pensamos. Mirar hacia otro lado no es opción. Porque hay algo que no podemos ignorar: el silencio te hace cómplice del abusador”, señala parte de la campaña estatal, mensaje que aparentemente tiene sus excepciones para una mayoría de los Diputados, principalmente cartistas que se dicen “provida y profamilia”.

El pasado martes se postergó de vuelta por 15 días el proyecto de ley “que modifica el artículo 17 de la Ley Nº 1183/1985, ‘Código Civil’, modificado por la Ley Nº 1/1992 y la Ley Nº 5419/2015”, que pretende eliminar las excepciones de la ley que legalizan hasta ahora que menores de 16 años puedan casarse.

“Eso hay que rechazar directamente, qué lo que vamos a postergar más”, dijo el pasado martes el diputado cartista Yamil Esgaib, pretendiendo sepultar definitivamente el proyecto para eliminar el matrimonio infantil.

Si bien es el único que se pronunció, otros varios cartistas firmaron un dictamen cómplice por el rechazo de la iniciativa de ley que plantea eliminar la excepción que hasta ahora permite que un menor, con el aval de alguno de sus padres, tutor o un juez pueda casarse desde los 16 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La modificación de ley de ninguna manera pretende atentar contra la familia, al contrario, plantea resguardar o al menos no avalar legalmente la unión civil de adolescentes hasta que al menos terminen los estudios secundarios, para que no se vean forzadas a embarazos antes de llegar a la mayoría de edad o tomar una decisión tan seria como es el matrimonio, cuando incluso para votar se requiere tener 18 años.

Más de 7.100 matrimonios y uniones de hecho

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2023, unos 7.108 adolescentes mujeres de entre 15 y 17 años se encontraban en situación de matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados.

Lea más: Esgaib y otros supuestos “provida y profamilia” cartistas plantean mantener matrimonio infantil

De dicho total, 6.335 (89,1%) se encontraba con estado civil de unión de hecho y 773 (15,5%) estaban casadas, lo que revela también un problema más allá de las uniones avaladas por la ley.

Consultado sobre la iniciativa de ley, el Ministerio de Salud expresó su parecer científico remarcando que hasta los 18 años, el nivel de maduración para la toma de decisiones no es igual para todos, por lo que se presta a que la decisión del matrimonio en esa etapa de adolescencia podría ser no del todo racional.

“Desde una perspectiva científica, aquí hay algunas razones clave: Durante este periodo, el cerebro experimenta una maduración progresiva, especialmente en la corteza prefrontal, que es responsable de funciones ejecutivas como la planificación, el autocontrol y la evaluación de riesgos. La maduración no ocurre de manera uniforme, lo que puede explicar la tendencia de los adolescentes a tomar decisiones impulsivas”.

Como institución, plantearon al menos incluir en la Ley, si se mantiene la posibilidad del matrimonio entre adolescentes, la “realización de una pericia psiquiátrica que determine la incapacidad y/o el estado mental de la persona al momento de solicitar matrimonio. Dado que la incapacidad pudiera ser momentánea y no definitiva".

En lo que refiere al impacto en la educación, si bien no se puede atribuir como único motivo de deserción escolar, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) reportó entre 2023 y 2024 un porcentaje de deserción escolar en el tercer ciclo del 5,2%.

La Corte, con posturas divididas

Al solicitarse el parece de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Viviana Benítez de la Oficina técnica de Apoyo al Fuero Civil y Comercial respaldó la iniciativa y planteó también incluir en la prohibición el reconocimiento de la unión de hecho antes de los 18 años.

“Es apropiado adaptar nuestra legislación vigente a las convenciones internacionales que protegen a los niños, niñas y adolescentes, regulando que la edad mínima para contraer matrimonio sea de 18 años”, y que “se equipare a las uniones de hecho en las mismas condiciones, realidad muy arraigada en nuestra sociedad y reconocida legalmente por la Ley 1/92″, señaló en su parecer la magistrada Benítez.

Por su parte, desde la Oficina técnica de Apoyo a la Justicia de la Niñez y Adolescencia, el juez Guillermo Trovato se decantó más hacia defender el “derecho” de los adolescentes a la unión civil, alegando que son escasos los casos.

“Con la mirada puesta en el art. 54 de la Constitución Nacional y demás normativas integrantes del fuero, con evidencia de los datos estadísticos, más que prohibir este derecho, se sugiere en puridad abordar y fortalecer las áreas de proteccón de la Familia, Sociedad y Estado, evitándose con ello las uniones irregulares tempranas con una persona menor de edad, lo cual no configura bajo ningún concepto la figura de la venia judicial para contraer matrimonio", consideró Trovato.