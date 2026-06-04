Exintendente de Lambaré deberá concurrir a audiencia por caso coima

La jueza Rosarito Montanía convocó para el 29 de junio a Pastor Soria, extitular del Senave, y a otros siete acusados, entre ellos el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas (ANR-HC), para la audiencia preliminar.

Debido a esta convocatoria, la semana pasada la jueza de ejecución penal María Lidia Wyder, no hizo lugar al pedido de traslado del exintendente Roberto Cárdenas (ANR-HC) desde el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) a la Penitenciaría Industrial Esperanza.

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El exintendente cartista cumple una condena de ocho años de pena privativa de libertad por lesión de confianza por causar un daño patrimonial de G. 859.155.192 de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) durante su administración entre noviembre del 2012 y diciembre del 2013.

Roberto Cárdenas alegó que el Centro Nacional de Prevenidos ya no está habilitado para albergar a condenados, por lo cual solicitaba su traslado a una cárcel considerada más “cómoda”.

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Sin embargo, la jueza Wyder argumentó su rechazo en que Cárdenas sigue teniendo la calidad de prevenido en la causa Pastor Emilio Soria Melo y otros s/ cohecho pasivo agravado, por el presunto esquema de coima creado en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas para el otorgamiento de las Acreditaciones Fitosanitarias de Importación (Afidi).

La jueza Wyder agregó que el traslado de personas privadas de libertad de una institución penitenciaria a otra, es facultad del Ministerio de Justicia, por lo cual indicó que la solicitud de la defensa técnica no corresponde.

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La condena

Roberto Cárdenas fue condenado a ocho años de encierro el 23 de diciembre de 2021, cuando el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Yolanda Portillo (presidente), Yolanda Morel y Elsa García lo encontró culpable por los hechos de lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción.

También fue sentenciado en el juicio oral a seis años de cárcel el exdirector de Administración y Finanzas municipal Guido Fernando Salcedo, como autor de lesión de confianza y cómplice del delito de actividades peligrosas en la construcción.

Causa Senave

La fiscal Yeimy Adle, en julio del 2025, imputó al ex titular de Senave; Pastor Emilio Soria Melo, a los exfuncionarios, Miguel Ángel Báez Soria y Martín Luis María Lezcano Villalba, y a los funcionarios Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto y Sergio Marcos Rodriguez Escobar.

En la misma causa fueron imputados el exintendente Roberto Cárdenas; Víctor Manuel Leiva Cardozo, Ramona Ysabel Arce Ramírez, Plinio Alcibiades Gamarra Morel y Eladio Figueredo, todos ajenos a la institución pública.