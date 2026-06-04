¿Qué municipios ganan y pierden concejales para las elecciones municipales?

Este domingo 7 de junio se realizan las elecciones internas simultáneas de partidos y movimientos políticos.

La nueva clasificación de las comunas, establecida por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N.º 3934, provocará cambios en la cantidad de concejales que integrarán las Juntas Municipales en distintos puntos del país.

De acuerdo con los datos oficiales, 24 municipios aumentarán la cantidad de bancas, mientras que 13 municipios verán reducida su representación. En tanto, Asunción mantendrá sin modificaciones el número de concejales municipales.

Como resultado de estos ajustes, el número total de bancas en las Juntas Municipales pasará de 2.781 en las elecciones de 2021 a 2.832 en las elecciones de 2026, lo que representa un incremento de 51 escaños a nivel nacional.

Una clasificación que define la representación política

La Ley Orgánica Municipal establece que las municipalidades deben ser agrupadas según sus presupuestos y niveles de ingresos. Esa clasificación es revisada antes de cada elección municipal y sirve como base para determinar la cantidad de miembros titulares y suplentes que integrarán las Juntas Municipales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cumplimiento de esta disposición legal, el Gobierno aprobó una nueva categorización de los 262 municipios del país, distribuyéndolos en tres grupos de acuerdo con su realidad financiera.

Lea más: Padrón ANR: ¿Dónde voto en las internas coloradas y cuáles son los locales?

La actualización refleja los cambios experimentados por las comunas en los últimos años, especialmente en materia de recaudación tributaria, tasas municipales, actividad económica y crecimiento poblacional.

Más ingresos, más concejales

Los municipios que lograron incrementar sus ingresos y mejorar sus presupuestos fueron beneficiados con una mayor representación en sus órganos legislativos locales. Así pasan a tener de 9 a 12 bancas municipales.

El aumento de bancas implica que en esos distritos habrá más lugares en disputa para los partidos políticos, movimientos locales y alianzas electorales. Esto podría modificar la composición de las Juntas Municipales y abrir espacios para nuevas fuerzas políticas.

Para los intendentes y candidatos, el incremento de escaños representa además, una oportunidad para ampliar sus bases de apoyo dentro de las corporaciones legislativas municipales.

Municipios que retrocedieron

La otra cara de la moneda corresponde a los 13 municipios que perderán bancas.

La disminución responde a cambios en su clasificación presupuestaria y de ingresos respecto del periodo anterior. En estos casos, la reducción de concejales implica una menor representación política y menos espacios en disputa durante la elección.

El Decreto N.º 3934 establece que los 262 municipios se distribuyen de la siguiente manera:

Primer Grupo: 30 municipios.

Segundo Grupo: 117 municipios.

Tercer Grupo: 115 municipios.

Entre los municipios ubicados en el Primer Grupo figuran importantes centros urbanos y económicos del país como Ciudad del Este, Encarnación, Luque, San Lorenzo, Lambaré, Capiatá, Presidente Franco, Hernandarias, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso y Villa Elisa, entre otros.

También integran esta categoría varias capitales departamentales, reflejando su mayor capacidad financiera y administrativa.

Un dato clave para las elecciones de 2026

Cada escaño adicional puede significar mayores posibilidades de representación para sectores políticos minoritarios, movimientos vecinales y candidatos independientes.

Lea más: ¿Dónde votar en las internas del PLRA?

Del mismo modo, la reducción de lugares puede elevar el umbral electoral necesario para acceder a una banca. Por ello, la nueva distribución de concejales es considerada uno de los factores que podrían influir en la dinámica electoral de los próximos comicios municipales.

Radiografía nacional

Los principales datos que deja la nueva clasificación son:

262 municipios fueron clasificados por el Poder Ejecutivo.

24 municipios aumentan su cantidad de bancas.

13 municipios disminuyen su representación.

Asunción mantiene la misma cantidad de concejales.

Las Juntas Municipales pasarán de 2.781 integrantes en 2021 a 2.832 en 2026.

El país sumará 51 bancas más respecto a las últimas elecciones municipales.



Más allá de la disputa por las intendencias, las elecciones municipales definirán quiénes ocuparán las 2.832 bancas de concejales distribuidas en todo el país.

La nueva clasificación basada en la recaudación municipal muestra cuáles distritos crecieron económicamente durante los últimos años y cuáles perdieron peso relativo dentro de la estructura municipal.