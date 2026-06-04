Villa Franca: Exintendente prófugo hace campaña política impunemente por su hijo, denuncian

Antoliano Leguizamón fue intendente de Villa Franca y de acuerdo a la acusación del Ministerio Público por lesión de confianza, cometió varias irregularidades en sus administraciones de 2001-2006 y 2006-2010 y produjo el perjuicio patrimonial de unos G. 1.500 millones mediante sobrefacturaciones y emisiones de cheques sin respaldo documental. Entre las irregularidades detectadas está la construcción de un tinglado municipal por G. 480 millones.

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Pero desde hace años, el hombre evita su juzgamiento y pretende que sea levantado el estado de rebeldía y el pedido de orden de captura litigando desde la clandestinidad.

“Él sigue libre en su casa. Tiene mucho poder, es colorado cartista. Ahora su hijo Rodrigo Leguizamón es el actual intendente y va por el rekutú, y estarían ofreciendo un millón por cabeza con tal de ganar las elecciones”, manifestó una persona.

Hizo alusión al actual intendente “Roly” Franco Rodrigo Leguizamon Wammann (ANR, HC), intendente saliente y operador del vicepresidente Pedro Alliana, quien busca el rekutú.

La ciudadana repudió que el político busque otro período siendo que, pese a su presupuesto municipal y la instalación de numerosas arroceras que pagan grandes impuestos, “apenas hizo 20 cuadras de adoquines, dos estatuas y trajo tres tractores que endeudó a la municipalidad”, dijo.

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En dicho distrito los precandidatos a la intendencia son “Roly” Franco Rodrigo Leguizamon Wammann (ANR, HC) por la lista 2A; Nemecio “Jonnhy” Acosta Echeverría (ANR, HC Lista 2V) y por la oposición Luis Antonio Benítez Bogado (PEN).