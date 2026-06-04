Política
04 de junio de 2026 a la - 17:00

Villa Franca: Exintendente prófugo hace campaña política impunemente por su hijo, denuncian

Antoliano Leguizamon, exintendente de Villa Franca.
Antoliano Leguizamón, exintendente de Villa Franca.

Pobladores de Villa Franca, Ñeembucú, denuncian que el exintendente Antoliano Leguizamón es un prófugo de la justicia acusado por presunto desvío de G. 1.500 millones pero hace campaña política en forma activa e impunemente a favor de su hijo el intendente saliente “Roly” Leguizamón (ANR, HC) quien busca el rekutú.

Por ABC Color

Antoliano Leguizamón fue intendente de Villa Franca y de acuerdo a la acusación del Ministerio Público por lesión de confianza, cometió varias irregularidades en sus administraciones de 2001-2006 y 2006-2010 y produjo el perjuicio patrimonial de unos G. 1.500 millones mediante sobrefacturaciones y emisiones de cheques sin respaldo documental. Entre las irregularidades detectadas está la construcción de un tinglado municipal por G. 480 millones.

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Pero desde hace años, el hombre evita su juzgamiento y pretende que sea levantado el estado de rebeldía y el pedido de orden de captura litigando desde la clandestinidad.

“Él sigue libre en su casa. Tiene mucho poder, es colorado cartista. Ahora su hijo Rodrigo Leguizamón es el actual intendente y va por el rekutú, y estarían ofreciendo un millón por cabeza con tal de ganar las elecciones”, manifestó una persona.

Roly Leguizamon y Pedro Alliana.
“Roly” Franco Rodrigo Leguizamon Wammann (ANR, HC) y Pedro Alliana.

Hizo alusión al actual intendente “Roly” Franco Rodrigo Leguizamon Wammann (ANR, HC), intendente saliente y operador del vicepresidente Pedro Alliana, quien busca el rekutú.

La ciudadana repudió que el político busque otro período siendo que, pese a su presupuesto municipal y la instalación de numerosas arroceras que pagan grandes impuestos, “apenas hizo 20 cuadras de adoquines, dos estatuas y trajo tres tractores que endeudó a la municipalidad”, dijo.

En dicho distrito los precandidatos a la intendencia son “Roly” Franco Rodrigo Leguizamon Wammann (ANR, HC) por la lista 2A; Nemecio “Jonnhy” Acosta Echeverría (ANR, HC Lista 2V) y por la oposición Luis Antonio Benítez Bogado (PEN).