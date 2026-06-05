Campaña Sucia: esto declaró una de las víctimas ante la Fiscalía

Hoy, el comunicador Hugo Javier Portillo Sosa declaró ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público por su denuncia sobre la “campaña sucia” que salpica al Gobierno de Santiago Peña.

Al respecto, Porillo ratificó su denuncia sobre la existencia de tal red de desinformación que según afirma y fuentes suyas, es financiada con recursos del Estado paraguayo.

Asimismo, apuntó que desde marzo de este año es blanco de una “campaña de desprestigio” llevada a cabo a través de cuentas como “Despierta Paraguay”.

Según el denunciante, las publicaciones tienen como objetivo “desacreditar la credibilidad” de quienes mantienen una posición crítica hacia el Poder Ejecutivo y también denuncian hechos de corrupción.

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“Terrorismo de Estado”

Durante su declaración, el ciudadano calificó este esquema como una suerte de “terrorismo de Estado blando”, ya que se utilizarían fondos estatales “para perseguir los ciudadanos que criticamos la gestión de los gobernantes”.

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También asegura que no presenta su denuncia por publicaciones periodísticas, sino, porque lo “arrobaron” para que se entere de la campaña en su contra y que también afectaba a otras personas “criticas de la actual administración de Santiago Peña”.

“Aquí lo grave es que se estarían utilizando recursos del Estado para financiar una estructura o esquema dirigido desde el Gobierno”, detalla.

Incluso, mientras que el Ejecutivo habría mencionado públicamente una asignación de 1.5 millones de dólares para publicidad, Portillo afirmó que, según fuentes suyas reservadas, el monto real destinado a este fin ascendería a los 8 millones de dólares.

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“Triangulación de fondos” y carácter de víctima

El denunciante sostuvo ante las fiscales que existiría una “probable triangulación de fondos públicos” y también, ante una “inacción” de la Fiscalía, compartió varios elementos que instó a que sean investigados.

Portillo entregó a la Fiscalía un anexo detallado que identifica lo que denomina la “Red Desinformante”, compuesta por diversas páginas de Facebook e Instagram como “Sucia Política”, “Py Elige”, “En La Tecla” y “Central Noticias”.

Por otra parte, Portillo también criticó el actuar del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), ya que la institución había pedido a Meta y Google “dar de baja” contenidos, lo cual, a su criterio, es para “borrar las evidencias del delito” en lugar de solicitar la trazabilidad de los pagos.

Finalmente, también exigió que la Fiscalía lo reconozca formalmente como una víctima y no así como un “testigo” de la causa.

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