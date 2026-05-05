Campaña sucia: Filizzola habla de “torpeza” oficialista y califica de “tragedia” al fiscal general

Ante las recientes sospechas de que se utiliza dinero del Estado para financiar campañas sucias contra periodistas y figuras políticas de la oposición, el senador Rafael Filizzola (PDP) subrayó que nunca antes había verificado tal nivel de “torpeza” porque estos ataques han dejado rastros por todos lados.

“La verdad que yo por lo menos nunca vi tanto nivel de torpeza. Ahora ha tomado luz pública, pero se iba a descubrir. Y se va a descubrir más temprano que tarde que están usando dinero del Estado. Nadie hace publicidad ni campaña sucia gratis, menos todavía una empresa del exterior”, dijo.

Para Filizzola, el hecho de que personas con militancia activa en el Partido Colorado y referentes del cartismo aparezcan vinculados a estas plataformas es una prueba evidente de un esquema que “nadie hace gratis”.

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“Torpeza” del oficialismo en “campaña sucia”

Cuestionó duramente cómo es posible que se actúe con “torpeza”, pues afirmó que la exposición de estos vínculos dejará al descubierto el uso indebido de los fondos para fines difamatorios y persecutorios.

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“Personas que hacen militancia política dentro del Partido Colorado y que al mismo tiempo son referentes del cartismo están involucrados en esto. Entonces, uno dice: ¿cómo pueden ser tan torpes? Porque dejaban rastro por todos lados”, sostuvo.

Fiscal general del Estado “es una tragedia”

La crítica más dura fue dirigida hacia el Ministerio Público. El senador afirmó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, representa una “tragedia” para la seguridad judicial porque, a su juicio, la institución sigue “tocando fondo” al mostrarse incapaz de ver o investigar estos hechos.

Según el parlamentario, la gestión fiscal se ha limitado exclusivamente a pedir presupuesto, ignorando que ya cuentan con recursos suficientes para actuar, pero que carecen de la voluntad política para hacerlo mientras el Gobierno actual se mantenga en el poder.

“El Fiscal general del Estado es una tragedia para la República porque él no ve nada, no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es pedir presupuesto. Hasta ahora lo único que hace es pedir presupuesto. Pero además de eso, no hace nada”, cuestionó.

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Incompetentes en el Mitic

Asimismo, Filizzola descargó contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y calificó a sus responsables de “incompetentes”. Señaló la contradicción de que una entidad encargada de proteger los datos personales y la seguridad digital de la nación sea la misma que, por su ineficacia, pone en riesgo la información de todos los paraguayos.

“Es que por más que quieran amparar, en algún momento esto se va a llegar al fondo porque dejaron rastros, fue muy torpe. Y esto nos lleva a lo siguiente: ¿cómo pueden ser tan ineficaces? Y fíjense que esta gente tiene que proteger nuestros datos personales, tiene que proteger la seguridad digital del Paraguay y después nos espantamos cuando nos espían desde Brasil o quién sabe de dónde más y cuándo roban información”, declaró.

Inclusive, advirtió que las autoridades del Mitic son un riesgo para la seguridad digital de nuestro país. “A cargo de estos incompetentes está en nuestra información digital. No es lo solamente que hacen campaña sucia, lo hacen tan torpemente que son un peligro. Esta gente es un peligro para el Mitic”, expresó.

Atropello a la libertad de prensa

También el legislador recordó que estas acciones no solo constituyen una “lesión de confianza” por el desvío de dinero público, sino que representan un atropello sistemático a la libertad de prensa.

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Advirtió que lo que comenzó con ataques a organizaciones no gubernamentales ha escalado ahora hacia los periodistas, mediante campañas sucias y medidas judiciales indirectas como herramientas de censura contra los medios de comunicación.

Por otra parte, insistió en que su colega con permiso Erico Galerano (ANR-HC) debe renunciar a su cargo de senador luego de que se haya confirmado su condena de 13 años de cárcel por delitos relacionados al narcotráfico.