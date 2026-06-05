Internas PLRA: TEI vaticina “tranquilidad y normalidad” en votación del domingo

Este domingo, partidos políticos de Paraguay van a elecciones internas para designar a sus candidatos para los próximos comicios municipales, que tendrán lugar a nivel nacional el 4 de octubre.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido de oposición del país no solo votará a sus candidatos para las elecciones municipales, sino que sus afiliados elegirán también a sus nuevas autoridades partidarias.

Aunque la previa de las internas del PLRA se ha visto marcada por denuncias de supuestas vulnerabilidades en las máquinas de votación y ocasionales ataques verbales entre los distintos movimientos internos que pugnarán el domingo, el Tribunal Electoral Independiente (TEI) del partido espera que la jornada de votación se desarrolle “con toda tranquilidad y normalidad”, según dijo hoy a ABC Cardinal su presidente, Gustavo Bernal.

“Va a ser una linda fiesta cívica”

Bernal comentó que los apoderados, miembros de mesa y veedores que tendrán a su cargo la votación alrededor del país ya han sido establecidos y que los maletines electorales – que contienen las máquinas de votación, las boletas de voto y demás útiles y documentos que serán utilizado el domingo – ya están llegando a los distintos distritos para su registro y verificación previa a su distribución a los locales de votación.

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El PLRA tiene inscritos casi 15.000 miembros de mesa, indicó.

Bernal dijo confiar en que el control que ejercerán los miembros de mesa, apoderados y veedores, además de “la sociedad en general”, hará “casi imposible” que se produzca algún tipo de fraude.

“Damos todas las garantías, va a ser una linda fiesta cívica”, dijo. “Desde el Tribunal Electoral Independiente garantizamos el proceso y hemos dado a todas las partes las garantías y documentaciones”.

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Bernal comentó que el juzgamiento de las actas de votación comenzaría el próximo miércoles debido a que el TEI quiere “recibir todos los documentos antes de empezar”.