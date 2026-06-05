Video: advierten sobre posible uso de bolígrafos con cámara para registrar votos

Este domingo 7 de junio se registrarán las elecciones internas municipales en todo el país y a días del evento, hoy desde la “arena política” se advirtió sobre una compra masiva de bolígrafos con cámaras ocultas.

Según el reporte, estos equipos costarían alrededor de G. 200.000 y estarían siendo conseguidos a mansalva en la capital, Asunción, al igual que en Ciudad del Este.

La sospecha es que los bolígrafos, que funcionan con una tarjeta de memoria, serían utilizados para grabar el momento del voto y así demostrar la elección, algo que está prohibido.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se recuerda que por ley está prohibido ingresar al “cuarto oscuro” con celulares, cámaras fotográficas, filmadoras o cualquier otro tipo de dispositivo que permita la captura de imágenes, justamente para evitar que luego se pueda “demostrar” por quién se votó.

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Faltas electorales en Paraguay

El sistema electoral paraguayo, regido por la Ley 834/96, tipifica una serie de conductas como delitos y faltas electorales, buscando proteger la libertad del sufragio y la transparencia en la conformación de los órganos de gobierno.

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Es fundamental subrayar que los delitos electorales no son excarcelables y que todos los ciudadanos que desempeñan funciones electorales -como miembros de mesa, veedores y apoderados- son equiparados a funcionarios públicos para efectos de la responsabilidad penal.

El ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras u otros dispositivos capaces de captar o transmitir imágenes que puedan vulnerar el secreto del voto corresponde a una falta electoral.

De acuerdo con la normativa vigente, los procesos por delitos electorales son sustanciados ante la jurisdicción penal ordinaria y en caso de la comisión, una persona puede denunciar a los uniformados policiales que se encontrarán en los locales de votación al igual que en la Fiscalía.

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