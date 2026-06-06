Culmina despliegue de máquinas de votación y maletines electorales

La distribución de las máquinas de votación y maletines electorales culminó hoy con la distribución en Capital en el marco de las elecciones internas partidarias y de candidatos para las elecciones municipales de octubre que se realizan de manera simultánea.

El presidente del TSJE agradeció la colaboración de la Policía Nacional y destacó que la seguridad que brindan para trasladar los equipos, para estar tranquilos, les fortalecen.

Resaltó el trabajo y el compromiso del plantel de funcionarios de la institución, al felicitarlos por estar día a día en la realización y organización del trabajo desplegado.

“Vamos a seguir, porque posteriormente tenemos que hacer un trabajo de repliegue cuando vuelvan todas las máquinas y regresen nuestros compañeros que están distribuidos a lo largo del país”, puntualizó.

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Prueba de máquinas se realizará a las 13:00

Tanto maletines como máquinas de votación están listos en sus respectivos locales de votación a lo largo de todo el país para la realización del testeo oficial previsto para el día de hoy a las 13:00, a fin de garantizar su correcto funcionamiento para el día de los comicios.

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Dentro de ese mismo contexto, se totalizó la distribución de más de 16.000 máquinas de votación en todo el territorio nacional.

Estas tareas se fueron desarrollando de manera progresiva y organizada, dando prioridad a los distritos de los departamentos más distantes o de difícil acceso y culminando en Capital.