Política
06 de junio de 2026 a la - 10:11

Culmina despliegue de máquinas de votación y maletines electorales

Hombre en chaqueta negra junto a máquina de votación, observando mientras sostiene un documento, ambiente electoral visible.
Un ciudadano sanjuanino practica el uso de una de las máquinas de votación.Jesús Riveros

El ministro Jorge Enrique Bogarín González, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), acompañó las labores finales de despliegue con la distribución de las máquinas de votación y maletines electorales que serán utilizados en los locales de votación, en el marco de las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas de este domingo 7 de junio, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Cronograma Electoral.

Por ABC Color

La distribución de las máquinas de votación y maletines electorales culminó hoy con la distribución en Capital en el marco de las elecciones internas partidarias y de candidatos para las elecciones municipales de octubre que se realizan de manera simultánea.

El presidente del TSJE agradeció la colaboración de la Policía Nacional y destacó que la seguridad que brindan para trasladar los equipos, para estar tranquilos, les fortalecen.

Resaltó el trabajo y el compromiso del plantel de funcionarios de la institución, al felicitarlos por estar día a día en la realización y organización del trabajo desplegado.

“Vamos a seguir, porque posteriormente tenemos que hacer un trabajo de repliegue cuando vuelvan todas las máquinas y regresen nuestros compañeros que están distribuidos a lo largo del país”, puntualizó.

Lea más: Internas 2026: TSJE explica cómo será el operativo electoral

Prueba de máquinas se realizará a las 13:00

Tanto maletines como máquinas de votación están listos en sus respectivos locales de votación a lo largo de todo el país para la realización del testeo oficial previsto para el día de hoy a las 13:00, a fin de garantizar su correcto funcionamiento para el día de los comicios.

Dentro de ese mismo contexto, se totalizó la distribución de más de 16.000 máquinas de votación en todo el territorio nacional.

Estas tareas se fueron desarrollando de manera progresiva y organizada, dando prioridad a los distritos de los departamentos más distantes o de difícil acceso y culminando en Capital.