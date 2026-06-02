Internas 2026: TSJE explica cómo será el operativo electoral

A pocos días de las elecciones internas simultáneas, la Justicia Electoral se encuentra en la etapa final de distribución de máquinas de votación, documentos y útiles electorales en todo el país.

Ljubetic explicó que los departamentos más alejados fueron priorizados en el cronograma logístico. Según indicó, las máquinas ya llegaron a Alto Paraguay y también fueron enviadas a las oficinas electorales en el exterior, entre ellas España.

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“El miércoles sale un contingente muy grande y se va a completar el sábado de mañana, cuando se distribuya ya directamente a cada local de votación en la ciudad de Asunción”, señaló.

Horarios del operativo previo a las internas

Ljubetic resaltó que uno de los momentos más importantes del calendario electoral será la verificación técnica de las máquinas de votación.

Informó que el sábado, a partir de las 13:00, todas las máquinas serán conectadas simultáneamente en los locales de votación para realizar controles de funcionamiento.

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“Hasta las dos de la tarde se va a hacer la verificación técnica para comprobar si la máquina está funcionando correctamente y verificar si durante el traslado sufrió algún desperfecto”, explicó.

La verificación contará con la presencia de técnicos de soporte, delegados electorales, representantes partidarios y apoderados que deseen participar del procedimiento.

Posteriormente, a las 17:00, los equipos serán apagados para conservar la carga de sus baterías.

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TSJE responde a dudas sobre hackeos y posibles cuestionamientos

Durante la entrevista, Ljubetic también respondió a las críticas y sospechas que suelen surgir en torno al sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).

El director de Procesos Electorales defendió la transparencia del sistema y sostuvo que la Justicia Electoral cuenta con múltiples mecanismos de control que permiten verificar cada resultado publicado.

“Todos los países dan como ejemplo a Paraguay de cómo se tiene que hacer un TREP”, afirmó.

Explicó que la ciudadanía podrá acceder en tiempo real a las imágenes de las actas de cada mesa de votación, las cuales serán publicadas en internet conforme vayan siendo transmitidas.

Además, recordó que existen certificados entregados a los veedores partidarios, transmisión encriptada de datos, actas de escrutinio y diversas instancias de control que permiten contrastar cada resultado.

“Si el TREP coincide con las actas, entonces, ¿dónde está el fraude?”, cuestionó.

Ljubetic sostuvo que la principal herramienta para responder a cualquier acusación será la documentación generada durante el proceso electoral, es decir, las papeletas y actas.

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Más de 5 millones de electores habilitados

Las elecciones internas simultáneas movilizarán a millones de afiliados de distintos partidos políticos.

De acuerdo con los datos manejados por el TSJE, el Partido Colorado cuenta con más de 2,8 millones de electores habilitados distribuidos en 8.018 mesas de votación, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) supera los 1,5 millones de electores en 3.935 mesas.

Ljubetic recordó que la Justicia Electoral verifica que cada elector figure en el lugar correcto dentro del Registro Cívico Permanente, aunque aclaró que la confección de los padrones de afiliados corresponde exclusivamente a cada partido político.

TSJE insiste en depurar las dobles afiliaciones

Ljubetic también se refirió al problema de las múltiples afiliaciones partidarias, una situación que, según estimó, podría afectar a más de 800.000 ciudadanos.

Explicó que actualmente existen personas que figuran simultáneamente en dos, tres e incluso cuatro padrones partidarios, debido a que la Justicia Electoral no tiene atribuciones para eliminar esas inscripciones de manera unilateral.

El director de Procesos Electorales señaló que el TSJE cuenta con una propuesta técnica para solucionar esta situación, inspirada en el modelo utilizado en Chile.

El mecanismo contempla la publicación de los casos de doble afiliación para que cada ciudadano confirme en qué partido desea permanecer registrado. “La Justicia Electoral puede solucionar esto en un año. Falta justamente la decisión política”, afirmó Ljubetic, quien también advirtió que algunos partidos ni siquiera cuentan con fechas de afiliación completas en sus registros, lo que dificulta la depuración automática de los padrones.