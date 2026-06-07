Política
07 de junio de 2026 a la - 20:17

Arroyos y Esteros: poseía siete cédulas y fue aprehendida por presunto delito electoral

Seis cédulas de identidad civil paraguayas sobre una superficie clara, mostrando nombres y datos personales, en ambiente iluminado.
Poseía siete cédulas y fue aprehendida por presunto delito electoral en Arroyos y EsterosFaustina Agüero

Una mujer fue aprehendida este domingo en el local de votación de la Escuela Básica N° 41 Fidel Maíz, de Arroyos y Esteros, tras ser sorprendida con varias cédulas de identidad en su poder.

Por Faustina Agüero

La aprehendida fue identificada como Josefina Sosa Mora, de 49 años, domiciliada en la compañía Mainumby. El procedimiento se realizó luego de una denuncia presentada por el delegado electoral y coordinador general del local de votación, Marcelino Ferreira.

Según el informe policial, durante la verificación efectuada por agentes intervinientes se constató que la mujer tenía en su poder siete cédulas de identidad civil, situación que derivó en su inmediata aprehensión por un supuesto hecho de delito electoral.

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El caso expuso fallas en los mecanismos de control implementados en los locales de votación, considerando que la posesión de documentos de identidad de terceros puede constituir una grave irregularidad capaz de afectar la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Tras su detención, la mujer fue trasladada al Centro de Salud de Arroyos y Esteros para una evaluación médica debido a una descompensación, quedando posteriormente bajo custodia policial por disposición de la fiscala Fabiola Sosa, de la Unidad Penal N° 1 de Emboscada.