Arroyos y Esteros: poseía siete cédulas y fue aprehendida por presunto delito electoral

La aprehendida fue identificada como Josefina Sosa Mora, de 49 años, domiciliada en la compañía Mainumby. El procedimiento se realizó luego de una denuncia presentada por el delegado electoral y coordinador general del local de votación, Marcelino Ferreira.

Según el informe policial, durante la verificación efectuada por agentes intervinientes se constató que la mujer tenía en su poder siete cédulas de identidad civil, situación que derivó en su inmediata aprehensión por un supuesto hecho de delito electoral.

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El caso expuso fallas en los mecanismos de control implementados en los locales de votación, considerando que la posesión de documentos de identidad de terceros puede constituir una grave irregularidad capaz de afectar la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Tras su detención, la mujer fue trasladada al Centro de Salud de Arroyos y Esteros para una evaluación médica debido a una descompensación, quedando posteriormente bajo custodia policial por disposición de la fiscala Fabiola Sosa, de la Unidad Penal N° 1 de Emboscada.