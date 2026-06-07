Itapúa: cierran jornada electoral interna simultánea con algunos incidentes menores

La jornada electoral estuvo marcada por incidentes menores, que fueron denunciados en Encarnación y Coronel Bogado, donde se registraron casos de posible inducción al voto. En la capital departamental, una candidata por Honor Colorado (HC), de nombre Sol García, apareció con un hombre disfrazado de “sol”, haciendo alusión a su nombre y, por consiguiente, incurriendo en la inducción al voto.

Esta situación fue intervenida por el Ministerio Público. El fiscal Carlos Gómez se constituyó en el local y solicitó a la misma retirarse del local electoral.

En Coronel Bogado, ciudadanos denunciaron que operadores políticos de HC ingresaban al cuarto oscuro con los votantes e, incluso, en videos se puede observar que oprimen los comandos por ellos.

El fiscal Rodolfo Colmán, de la Unidad Penal en Coronel Bogado, indicó que tomó intervención ante el caso viralizado en redes sociales. Explicó que, en el momento de la constitución fiscal, el hecho punible no pudo ser constatado en flagrancia, pero que, con los videos, darán curso a la investigación pertinente para buscar identificar a los operadores políticos que incurrirían en el delito electoral.

El cierre de los portones se desarrollará a las 16:00 y no se reportaron mayores incidentes. La responsable de la Justicia Electoral para las internas coloradas, Hebe Lugo, explicó que utilizaron cuatro máquinas de contingencia en el Centro Regional debido a que las papeletas se dañaron por humedad y se trabaron en las máquinas.

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Encarnación

La jornada de internas simultáneas en la ciudad de Encarnación arrancó con los comicios de la ANR como protagonistas, debido al caudal electoral, así como también porque el PLRA y los partidos del tercer espacio definieron alianzas y candidatos únicos en 19 distritos, incluida la capital departamental.

La capital departamental es el noveno territorio nacional con más electores habilitados para las internas, con 48.789 votantes.

Para celebrar las internas se habilitaron tres colegios electorales. El Centro Regional de Educación de Encarnación (CREE), con más de 104 mesas para 36.200 afiliados, es el local más importante de la ciudad.

Otros locales de la ANR son el Colegio John F. Kennedy, con 31 mesas, y el Colegio Mariscal López de Cuatro Potrero, con cinco.

El comisario general inspector Hilario Godoy indicó que más de 800 uniformados estarán dispuestos para los dispositivos de seguridad. La prioridad será en los locales donde las internas están más exaltadas, como Jesús y Tomás Romero Pereira, aparte de Encarnación.

De 30, 18 buscan pase para el rekutu

El séptimo departamento tiene 30 distritos, de los cuales en 18 los intendentes actuales pugnan por la reelección.

De estos, 12 son de la ANR: uno por Fuerza Republicana y 11 por Honor Colorado; cuatro por el PLRA y dos por alianzas.

En el caso de Encarnación, el jefe comunal Luis Yd (Alianza) ya cumplió los dos periodos consecutivos habilitados, por lo que no es candidato.

La capital departamental tiene siete candidatos, de los cuales cuatro participan en las internas coloradas y tres son candidatos únicos.

Los elegibles del Partido Colorado son Sebastián Remezowski (HC), Eduardo Florentín (Añetete), Diego Aquino (FR) y Ronald Bruno Urbina (Redención Colorada).

Autoridades partidarias

El gobernador de Itapúa, Javier Pereira Rieve (PLRA, destacó la importancia de elegir a las autoridades del Partido Liberal.

Manifestó que “existen dirigentes y líderes que no responden al pueblo ni al Partido Liberal. Usan al partido”, subrayó.

Además, refirió sobre la influencia que tiene Honor Colorado en cierto sector del PLRA. Dijo: “Cierto sector del Partido Colorado tiene influencia en el Partido Liberal”, indicó.