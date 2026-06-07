Habría presunta inducción al voto en local electoral de Cabañas

Según los cuestionamientos realizados por algunos votantes, varias personas habrían ingresado a los cuartos de votación portando papeles de ayuda con indicaciones sobre los candidatos a elegir, situación que generó preocupación y reclamos en el lugar.

Rosa González manifestó su indignación por la aparente falta de controles dentro del local de votación y advirtió que este tipo de situaciones no deberían ocurrir bajo ninguna circunstancia.

Señaló que permitir el ingreso de electores con papeletas de ayuda o instrucciones de voto genera dudas sobre la transparencia del proceso y afecta la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral.

La denunciante sostuvo que resulta alarmante que hechos de esta naturaleza se registren durante unas elecciones internas, donde la cantidad de participantes es considerablemente menor que en unos comicios generales.

En ese sentido, cuestionó que las autoridades electorales no hayan detectado ni evitado este tipo de prácticas desde el inicio de la jornada.

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“Si ahora, en unas internas, ya vemos situaciones que ponen en duda el respeto al voto libre y secreto, preocupa pensar qué podría ocurrir cuando llegue una elección general con una participación mucho más masiva. Las autoridades tienen que actuar con firmeza y garantizar que cada ciudadano vote sin presiones ni influencias de ningún tipo”, expresó.

Agregó que la transparencia electoral no puede quedar librada únicamente a las denuncias de los propios electores, sino que debe estar respaldada por controles permanentes y efectivos dentro de los locales de votación.

Finalmente, pidió que el caso sea investigado y que se adopten medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en futuras elecciones.

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Delito electoral

Ante la denuncia, la abogada Juana Sugasti, jefa del Registro Electoral de Caacupé, manifestó que el uso de este tipo de materiales dentro del proceso de votación constituye una irregularidad e incluso podría configurar un delito electoral.

Indicó además que la situación será verificada por las autoridades competentes para determinar si efectivamente existió una violación de las normas que rigen la jornada electoral.

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