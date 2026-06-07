Internas ANR: Camilo Pérez pide a colorados votar en masa y Latorre pregona “concordia”

Poco antes de las 7:00, hora de apertura de los locales de votación, el precandidato colorado cartista a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, dio una conferencia de prensa desde el puesto de comando de su campaña haciendo un llamado a que los votantes colorados acudan a las urnas de forma masiva hoy, día de elecciones internas en el que los afiliados de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) elegirán a sus candidatos para los comicios municipales del próximo 4 de octubre.

Pérez, en representación de la facción oficialista cartista Honor Colorado de la ANR, disputa la candidatura colorada la Intendencia de Asunción, con el exintendente de la capital Arnaldo Samaniego, cuya candidatura es impulsada por una alianza de movimientos disidentes colorados, y con el candidato Danilo Gómez, del Movimiento Universitario Estudiantil.

“Hoy va a pasar lo que Dios permita”

En un breve discurso, durante el cual parecía visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas, Pérez pidió a los votantes colorados ir “con tranquilidad y con respeto, pero con mucho coloradismo, a ejercer su deber para con el partido” en los locales de votación.

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“Hoy va a pasar lo que Dios permita, la voluntad del pueblo es lo que vamos a respetar, estamos muy seguros de nuestro trabajo”, agregó y pidió que la participación de hoy sea “masiva” para “mostrar que somos el partido más grande no solo de la República, sino de Sudamérica”.

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Al ser abordado por periodistas luego de su discurso, Pérez eludió pedidos de comentario sobre afirmaciones hechas por representantes de la disidencia colorada que señalan su candidatura como una propuesta de “continuismo” de la cuestionada gestión del exintendente cartista Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez al frente de la Municipalidad de Asunción.

Latorre pide “concordia” y “unidad” colorada

Pérez estuvo acompañado en su puesto de comando por el presidente de la Cámara de Diputados, el también cartista Raúl Latorre (ANR), quien expresó su deseo de que la jornada de hoy sea “una fiesta cívica” y que “el proceso se genere con absoluta normalidad”.

El diputado Latorre hizo repetidas alusiones a un “espíritu de concordia” y de “unidad del pueblo colorado”, y calificó a sus rivales en la pugna por la candidatura colorada a la Intendencia de Asunción como “adversarios coyunturales” y no como “enemigos”.

“Independientemente de lo que pase, nuestro espíritu es de concordia, de unidad del pueblo colorado”, dijo.

Evitó hacer comentarios sobre ataques lanzados por adversarios contra la candidatura de Pérez y se limitó a decir que “Camilo no entró en las agresiones, entendió que el Partido Colorado elige así a sus candidatos, es una competencia”.