Política
07 de junio de 2026 a la - 18:15

Internas: Camilo Pérez triunfa con contundencia y es el candidato de ANR a intendente de Asunción

Camilo Pérez López Moreira sonríe al volante de un automóvil plateado, con gesto de paz, en un entorno verde.
Camilo Pérez López Moreira, candidato electo de la ANRSILVIO ROJAS

Camilo Pérez, precandidato a intendente de Asunción por Honor Colorado, ganó por más de 35.000 votos de diferencia al precandidato disidente Arnaldo Samaniego, según los guarismos del TREP. La participación llega casi a 50%, conforme los datos oficiales.

Por ABC Color

El precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo López Moreira, triunfó con holgura en las internas municipales. Conforme a los guarismos de sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) ganó por más de 35.000 votos de diferencia al precandidato disidente Arnaldo Samaniego, según los datos oficiales.

La participación llega casi a 50%, conforme los datos oficiales, según el 94% de mesas procesadas, de acuerdo al TREP.

Así, Camilo Pérez es el candidato de la ANR para las elecciones municipales previstas el 4 de octubre. En esos comicios, el candidato del oficialismo enfrentará a Soledad Núñez, quien tiene el apoyo de varios partidos de la oposición.

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