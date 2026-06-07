Internas: Camilo Pérez triunfa con contundencia y es el candidato de ANR a intendente de Asunción

El precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo López Moreira, triunfó con holgura en las internas municipales. Conforme a los guarismos de sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) ganó por más de 35.000 votos de diferencia al precandidato disidente Arnaldo Samaniego, según los datos oficiales.

La participación llega casi a 50%, conforme los datos oficiales, según el 94% de mesas procesadas, de acuerdo al TREP.

Así, Camilo Pérez es el candidato de la ANR para las elecciones municipales previstas el 4 de octubre. En esos comicios, el candidato del oficialismo enfrentará a Soledad Núñez, quien tiene el apoyo de varios partidos de la oposición.

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