Internas Municipales 2026: Policía desplegará 3.500 agentes en Asunción

Agentes de la Policía Nacional en Asunción se encuentran movilizados desde ayer, sábado, para la cobertura de las elecciones internas de este domingo, en las que las principales agrupaciones políticas del país elegirán a sus candidatos para los comicios municipales de octubre y, en el caso del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), a sus nuevas autoridades partidarias.

Antes del amanecer de hoy, un gran número de agentes uniformados ya se hallaba reunido en la Plaza de la Democracia, en el microcentro de Asunción, desde donde luego serán desplegados a los 110 locales de votación de la capital.

En conversación con ABC Color este domingo, el comisario Juan Agüero, director de la Policía en Asunción, dijo que “toda la fuerza efectiva” de la Dirección de Policía de la capital está desplegada, con apoyo de la Dirección de Apoyo Táctico.

Lea más: Internas Municipales 2026, EN VIVO: la ANR y el PLRA definen candidatos y el liberalismo renueva autoridades

En principio serán desplegados 3.500 agentes para cubrir los locales de votación, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Denuncias

El comisario Agüero recordó a la ciudadanía que la Policía intervendrá no solo en caso de incidentes o conflictos en los locales de votación, sino también ante denuncias de posible fraude electoral, e instó a los ciudadanos a hacer sus denuncias por escrito o de forma verbal a los agentes en los puntos de sufragio.