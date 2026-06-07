Internas partidarias sin mayores incidentes en Pedro Juan Caballero

Entre afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la Asociación Nacional Republicana (ANR), son más de 115.000 los habilitados para votar en el departamento de Amambay, en el marco de las internas partidarias de cara a las Elecciones Municipales 2026, previstas para octubre próximo. Más de la mitad de la citada cantidad pertenece a la ciudad de Pedro Juan Caballero, según la oficina regional del Registro Electoral.

Desde la Policía Nacional, jefes de comisarías que están al frente de las tareas de seguridad indicaron que la jornada se lleva a cabo sin incidentes y destacaron la buena conducta demostrada por los votantes para mantener el orden en todos los locales.

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Tanto desde el PLRA como desde la ANR destacaron la participación en la capital departamental, principalmente en horas de la mañana. Hasta poco después del mediodía, una media de poco más del 25% de los electores habilitados se acercó a los locales para ejercer su voto, según reportes de los miembros de mesa.