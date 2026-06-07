Internas ANR: incidente y denuncias contra el cartismo en Asunción

En el marco de las elecciones internas que lleva adelante hoy la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) para definir candidatos para los comicios municipales del próximo 4 de octubre, se reportaron incidentes en uno de los locales de votación de Asunción: la Escuela Nacional General Máximo Santos, ubicada en el barrio Bernardino Caballero.

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Según denuncian representantes de movimientos disidentes colorados, la facción oficialista Honor Colorado de la ANR conformó las mesas en ese local exclusivamente con sus propios miembros, a pesar de que se había acordado previamente que las mesas estén conformadas por miembros del cartismo y de los movimientos disidentes Colorado Añeteté y Fuerza y Causa Republicana.

Alejandra Radice, apoderada electoral del movimiento Fuerza y Causa Republicana, dijo a ABC Color que ese y los otros dos movimientos –Colorado Añetete y Honor Colorado- habían acordado ayer conformar las mesas en la Escuela General Santos con miembros de los tres movimientos y que la conformación de las mesas comenzaría hoy a las 6:00, una hora antes del inicio de la votación.

Sin embargo, según relata Radice, cuando los representantes de los movimientos disidentes llegaron hoy a las 6:00, encontraron que Honor Colorado ya había formado las mesas con sus propios miembros.

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Además, afirma que los cartistas abrieron los maletines electorales antes de la hora pactada, sin presencia de representantes de los otros movimientos.

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Según denunció la apoderada, partidarios de la disidencia colorada que acudieron a la escuela luego fueron agredidos y uno de ellos fue advertido por la Policía de que podría quedar recluido “por incidentar”.

Radice dijo contar con evidencia de que los cartistas “incidentaron desde el primer momento”.

Ante los incidentes, los representantes de la disidencia plantearon anular la votación en ese local electoral.

TEI de la ANR no recibió reportes sobre incidentes

Al consultársele sobre la situación en la Escuela General Santos, Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Independiente de la ANR, dijo que “vamos a hacer averiguaciones” y afirmó que no había recibido informes de irregularidades en ningún local de votación en Asunción.

Agregó que, según la ley, las mesas de votación deben conformarse con “cualquier elector que esté en condiciones” de integrarlas, sin importar “el subjetivismo de pertenencia a movimiento alguno”, si las mesas no han sido instaladas al llegar la hora establecida.