Julián Vega y Marcelo Salinas medirán fuerzas en Mariano Roque Alonso

Julián Vega (ANR-HC) ganó por una amplia mayoría en las internas coloradas disputadas en Mariano Roque Alonso donde el partido colorado presentó cinco candidatos.

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Julián, hermano de la diputada Johana Vega obtuvo 10.235 votos, lo que representa el 61 por ciento del total, su segundo Ángel Marecos acumuló 2.413 votos.

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Por otro lado, el diputado Marcelo Salinas oficializó su candidatura por la chapa del Partido Liberal y buscará mantener la hegemonía azul que actualmente está en manos de su esposa, Carolina Aranda, cuya gestión es muy cuestionada debido a las múltiples desprolijidades.