Lilian Samaniego advierte que el abrazo republicano se dará bajo condiciones

La senadora colorada independiente Lilian Samaniego ejerció su derecho al voto en la seccional colorada número 12, ubicada en el barrio San Vicente de Asunción. Antes de retirarse del lugar, la parlamentaria lanzó un mensaje directo a la militancia femenina, destacando el rol fundamental de las mujeres en el proceso democrático.

“Quiero que las mujeres coloradas pregunten a sus esposos y a sus hijos si ya fueron a votar, porque la mujer paraguaya es el sustento de su familia y sabe qué es lo que quiere para Asunción”, enfatizó.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones giró en torno a la posibilidad del tradicional abrazo republicano. Fue tajante al señalar que dicho acercamiento será con condiciones.

La legisladora condicionó cualquier acuerdo al esclarecimiento de las irregularidades observadas durante la campaña. “Vamos a relatar todo lo que pasó, porque lo que yo decía se verificó. Ustedes fueron testigos de cómo eran arreadas las personas, y eso nunca más debe suceder en el Paraguay”, sentenció.

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Estas expresiones tienen relación con la denuncia presentada ayer ante el Ministerio Público advirtiendo supuestas presiones que reciben agentes policiales para votar por el candidato del movimiento oficialista Honor Colorado en las internas municipales.

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Por un partido de hombres y mujeres libres

En otro momento de su alocución, la senadora apeló a los principios fundacionales de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Recordó que el partido se define como una nucleación de hombres y mujeres libres, cuyo objetivo principal debe ser el bienestar de las familias paraguayas, distanciándose de las prácticas de presión política.