Elecciones internas: Fiscalía reporta incidentes, detenidos y acreditaciones falsas

Durante una conferencia de prensa, la fiscala Sandra Ledesma presentó un balance preliminar sobre los incidentes registrados hasta el momento en el marco de las elecciones internas partidarias.

La agente fiscal señaló que la mayoría de las denuncias recibidas por el Ministerio Público guardan relación con la conformación de las mesas electorales, situación que ha generado conflictos en distintos locales de votación.

“Hemos recibido bastantes denuncias en cuanto a la conformación de las mesas. Muchas personas llegan tarde y quieren hacer la suplantación. Allí empiezan los conflictos”, declaró.

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Elecciones internas: acreditaciones presuntamente adulteradas

Ledesma también informó que desde ayer se recibieron denuncias relacionadas con acreditaciones presuntamente adulteradas. Según explicó, los documentos corresponderían a movimientos que no están inscriptos para participar en estas elecciones.

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En ese contexto, indicó que se abrió una investigación en torno al caso registrado en la Escuela Brasil, donde fueron incautadas las supuestas acreditaciones. De acuerdo con los primeros datos, los sospechosos manifestaron que recibieron dichos documentos en puestos de comando (PC).

La fiscala advirtió que las personas involucradas podrían exponerse a procesos por producción de documentos no auténticos, violación del Código Electoral y falseamiento de elecciones.

Suspenden temporalmente las internas coloradas en Quyquyhó

Otro de los hechos reportados ocurrió en Quyquyhó, donde las elecciones internas del Partido Colorado fueron suspendidas de manera momentánea.

La medida fue adoptada tras un conflicto originado ayer, cuando una turba intentó ingresar a un local de votación, según explicó Ledesma.

Añadió que el fiscal electoral de la zona se encuentra verificando que los maletines electorales permanezcan lacrados para autorizar el inicio de los comicios.

Una persona detenida en Katuete

La Fiscalía también confirmó la detención de una persona en Katuete luego de que presuntamente intentara votar utilizando la cédula de identidad de otra persona y una identificación falsa.

Hasta el momento, se trata del único detenido reportado durante la jornada electoral, según los datos proporcionados por el Ministerio Público.

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Denuncian incidentes en Lambaré

La precandidata a intendenta de Lambaré por el movimiento Fuerza Republicana de la ANR, Carolina González, denunció una serie de incidentes atribuidos a dirigentes de Honor Colorado, principalmente a un apoderado, durante el desarrollo de las elecciones internas en esta ciudad.

Según relató, uno de los hechos más graves se registró en la Escuela Ecuador, donde una delegada electoral titular habría sido agredida y posteriormente trasladada a un centro asistencial, tras conflictos por la conformación de las mesas de votación. “Esa persona fue agredida para que pueda quedar el suplente, que es de Honor Colorado”, denunció.

González afirmó, además, que otro apoderado de Fuerza Republicana también fue víctima de agresiones durante la jornada electoral.

Ante estos hechos, anunció que promoverán acciones judiciales para que se investiguen las agresiones denunciadas y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Denuncian que Policía custodia a cartistas

La precandidata también sostuvo que cuentan con imágenes que, según afirmó, evidencian que efectivos de la Policía Nacional custodiaron al presunto agresor -a quien no identificó- de ambos miembros de su movimiento.

En ese sentido, indicó que al parecer habría una “bajada de línea” a la Policía para que brinde protección a los oficialistas.