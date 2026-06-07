Luque: Perdió el candidato de Carlos Echeverría

Hugo Farías (ANR-HC) fue el ganador en las internas del Partido Colorado. Al diputado Diego Candia (ANR-HC) no le bastó su fusión de última hora con Diego Romero (Añetete) ni toda la estructura de la Municipalidad de Luque a cargo de Carlos Echeverría para convencer al elector colorado luqueño.

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El cartista Hugo Farías se alzó con 49 por ciento de los votos colorados, en segundo lugar quedó Diego Candia, que llegó al 44 por ciento de los votos, y muy rezagado quedó Carlos Rubén Salinas con el 1,70 por ciento.

Pese a descabalgar, el concejal Diego Romero (Añetete) obtuvo 619 votos, blancos se tuvo 848 votos y nulos fue 174.

En cuanto al porcentaje de participación en el Partido Colorado en Luque fue de 45 por ciento.

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Luque: ganó el liberocartista

Mientras, en carpas del Partido Liberal, el cuestionado concejal liberocartista Manuel “Manolo” Achucarro ganó por 107 votos de diferencia.

Manuel Achucarro obtuvo 6.543 votos, mientras que César Meza Bría acumuló 6.436 votos. En tercer lugar quedó Osvaldo Valdebenito con 288 votos y en cuarta posición quedó Freddy Ferreira con 166.

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En carpas de los azules se llegó al 29 por ciento de participación donde 264 votos en blanco y 110 votos nulos.