En Luque, llamativo “abrazo” entre un Añetete y un cartista a días de la interna colorada

Faltando un poco más de dos semanas para las elecciones internas el precandidato Diego Romero del movimiento Colorado Añetete y el actual diputado Diego Candia, precandidato por un sector del cartismo luqueño apadrinado por el actual intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) sugestivamente acordaron ir a una encuesta.

El resultado se publicaría mañana a las 19:00 durante una conferencia de prensa.

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Según comunicados de ambos sectores políticos, el mejor posicionado sería el candidato único que enfrentaría a Hugo Farías, el otro precandidato cartista a intendente el próximo 7 de junio.

La noticia generó un revuelo en Luque, en especial en el sector de los colorados disidentes que acompañaban al actual concejal Diego Romero, precandidato por Añetete, quien ofreció ir a encuesta a Diego Candia, a quien cuestionaba duramente por representar al continuismo municipal.

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La unión se da una semana después de que Diego Romero en presencia del expresidente Mario Abdo Benítez y del precandidato a intendente Arnoldo Wiens haga su cierre de campaña, donde se declaró “perseguido político” y pidió no votar por el continuismo en la Municipalidad de Luque.

El objetivo del tempranero abrazo republicano sería para aumentar el caudal electoral y hacer frente a Hugo Farías, precandidato cartista apadrinado por el senador Derlis Maidana y el diputado Rodrigo Gamarra, y que recientemente se mostró cercano al precandidato de un sector de la oposición José Luis Chilavert.

“Ante la cercanía de Farias y Chilavert, tuvimos un debate y le desafié a una encuesta a Diego Candia y, llamativamente aceptó. Yo tengo la posibilidad de presentar un proyecto como disidentes y se va a hacer la encuesta”, indicó Diego Romero.

Resulta llamativo, además, que el diputado Candia, quien hasta hace semanas, indicaba que contaba con un amplio respaldo popular del coloradismo luqueño, haya aceptado ir a una encuesta a dos semanas de las elecciones internas, lo que evidencia que los números no cierran pese a utilizar toda la estructura municipal para hacer proselitismo.