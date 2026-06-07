Sanlorenzanos cuestionan retraso en habilitación de mesas durante internas coloradas

Ciudadanos que acudieron desde temprano este domingo al Centro Regional Educativo Saturio Ríos (CRESR), uno de los principales locales de votación de la ciudad, manifestaron su descontento por la demora en el inicio de las elecciones internas del Partido Colorado para la elección de candidatos a intendente y concejales de la ciudad.

Según relataron los electores, las mesas debían habilitarse a las 7:00, pero la apertura se concretó aproximadamente 40 minutos después debido a inconvenientes en la conformación y en la instalación de las máquinas de votación.

La situación generó largas esperas y reclamos de personas que llegaron incluso desde las 05:00 para formar filas e ingresar al predio electoral.

Muchos señalaron que esperaban ejercer su derecho al voto en las primeras horas de la mañana para luego continuar con sus actividades.

“La organización es pésima. Vinimos temprano, prácticamente tuvimos que rogar para que nos dejen ingresar a la institución. Cuando ingresamos no pudimos votar porque las mesas no estaban listas. Nos dijeron que recién a las 8:30 se iban a habilitar”, reclamó una de las votantes afectadas.

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En el CRESR fueron habilitadas 112 mesas receptoras de votos, con una capacidad de 350 electores por mesa, totalizando 39.200 ciudadanos habilitados para sufragar.

Los candidatos sanlorenzanos

Los afiliados colorados deben elegir entre Felipe Salomón (ANR-HC), actual jefe comunal de San Lorenzo, y Edgar López (ANR-HC), además de definir a los postulantes para integrar la Junta Municipal.

A las demoras registradas en la apertura de las mesas se sumaron las críticas por la falta de espacios adecuados para estacionar vehículos en las inmediaciones del local electoral. A esta denuncian sumaron la introducción de celulares dentro de los cuartos oscuros, que según las normativas electorales está prohibido.

“Los vehículos debimos dejar cinco cuadras atrás. Nos exponemos al peligro porque venimos caminando y también a que se robe nuestro vehículo”, manifestó Gerardo Robles, quien lamentó la escasa previsión para recibir a la gran cantidad de votantes que acudieron al establecimiento educativo.