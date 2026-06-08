Derrota de clan Zacarías hará más difícil la victoria de Yo Creo en Ciudad del Este, según Paredes

Ayer se realizaron las elecciones internas de la ANR en las que se definieron quienes pugnarán por los cargos electorales municipales en octubre de este año.

En Ciudad del Este se impuso Rigoberto Chamorro, apoyado por el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, como el candidato a intendente por la ANR al ganar a Magno Álvarez, quien representaba al cuestionado clan Zacarías.

La senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, celebró este hecho, pese a que considera que no es novedad el hartazgo que existe en el Alto Paraná hacia el clan Zacarías.

“Realmente, ayer fue un día eufórico para toda la población, independientemente al color. La gente lo único que hablaba y comentaba, ‘perdió Zacarías, perdió Zacarías’, y la fiesta a nivel distrital fue total. Hace tiempo que yo creo que inclusive el grupo de los colorados allá esperaban esta noticia, porque realmente en todos estos años fue el clan Zacarías el que puso trabas a que el Partido Colorado realmente vuelva a surgir en el Este”, afirmó.

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Candidato que ganó al clan Zacarías dará lucha a Prieto

Para Paredes, que Rigoberto Chamorro gane las internas y sea el candidato por la ANR va a ser una lucha más reñida para el equipo de Miguel Prieto, que disputa la intendencia, sobre todo porque hay euforia de parte de los Colorados, por lo que la oposición deberá trabajar doble para llegar y mantener la intendencia.

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Aseguró que los colorados estaban totalmente hartos del clan Zacarías, lo que generó que Horacio Cartes tenga esa visión para abrir las listas de Honor Colorado en Ciudad del Este con personajes muy allegados a al titular de la ANR.

“Era un mensaje subliminal en el sentido de decirle a Javier Zacarías, ‘mira, separate, ya nadie te quiere y vamos por una segunda opción’, que hoy resultar resulta ser Rigoberto Chamorro”, refirió.

Victoria de Riveros es fundamental para unir a la oposición

Por otra parte, destacó la victoria de Alcides Riveros como nuevo presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y dijo que es una pieza fundamental para unificar la oposición.

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“Eso necesitábamos en el 2023. Lastimosamente no se dio con Efraín Alegre, no tenía esa visión de unidad y hoy me parece a mí que Alcides Riveros sí, con él podríamos conseguir por lo menos empezar ya con una mesa de diálogo con todos los presidentes de la oposición, de los partidos de oposición en primer lugar y por supuesto con todos los posibles candidatos a la Presidencia de la República. Para mí es muy importante ese hecho”, señaló.

Insistió en que Riveros no debe perder tiempo, aprovechar la euforia liberal, empezar a hablar directamente y sentar por lo menos las bases de una conversación sólida y responsable de la oposición para encausar esta conversación.

Desde su punto de vista, se debe realizar una preinterna de toda la oposición para lograr llegar con las candidaturas, ya que un consenso sería difícil en un comienzo y que la imposición de candidaturas siempre llevaron al fracaso.

“Tiene que haber renunciamiento. También bajarse de su arasa máta muchos candidatos y bueno, poner las candidaturas sobre la mesa y a partir de ahí hablar en consenso con todos y sacar una conclusión”, concluyó.