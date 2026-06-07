Internas Municipales con participación “bajísima”, según TSJE

Las Elecciones Internas Municipales que se celebran hoy a lo largo del país tienen una participación “bajísima”, según el asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro.

El funcionario, que lleva más de una década en la institución, sostuvo que “no recuerda” una participación tan baja en unas elecciones.

Al respecto precisó que a un corte a las 10:00, la Asociación Nacional Republicana (ANR) tenía un 16% de participación, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) un 9%.

Para un segundo corte, realizado al rededor de las 13:00, ambos porcentajes subieron: 34% para la ANR y 18% para el PLRA, mientras que la participación a nivel país se sitúa en torno al 24%, según Mauro.

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Votación hasta las 16:00, salvo en Quyquyhó

Ante el bajo porcentaje, el alto funcionario del TSJE instó a la ciudadanía que se acerque a los locales de votación, ya que esta es la oportunidad para “tener más seguridad, menos baches y menos basura” a lo largo de las ciudades del territorio nacional.

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“Se está moviendo la gente; lamentablemente a muy última hora. Se hace un gran llamado, hasta las 16:00 es la votación”, citó y también aclaró que en Quyquyhó la votación se extiende hasta las 17:00 ante incidentes registrados a la mañana.

Por otra parte, recordó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) comenzaría a mostrar los primeros datos alrededor de las 16:30 o 16:45.

“Se cierra una meta de votación e inmediatamente vamos a ver a nivel país la progresión. No acumulamos los datos, llega y en tiempo real se levanta en la web”, mencionó.

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