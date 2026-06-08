Emmanuel Cuevas ganó las internas coloradas en Pilar y será candidato a intendente

El candidato respaldado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, resultó vencedor en las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) realizadas este domingo en la capital departamental.

Lea más: Internas municipales 2026 incidente entre colorados empaña jornada en Alberdi

Emmanuel Cuevas obtuvo 6.044 votos y superó ampliamente a la actual concejal municipal Manuela González, quien alcanzó 1.563 votos, asegurando así la candidatura oficial del Partido Colorado para las elecciones municipales.

La jornada electoral se desarrolló con absoluta normalidad en el Centro Regional de Educación de Pilar (CREP), principal local de votación de la ciudad. De acuerdo con los datos preliminares, de los 14.675 electores habilitados participó aproximadamente el 50% del padrón.

Concejales

En la puja por los lugares en la lista de candidatos a la Junta Municipal, los datos extraoficiales señalan como principal ganador al ingeniero Guillermo Souto, padre de la diputada Fabiana Souto y suegro de Pedro Alliana, quien encabezará la nómina de candidatos a concejales tras obtener 1.158 votos.

Le siguen Lucía Silva con 985 votos, Luis Espínola con 960, Fernando Ferrería con 603 y el actual presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani, con 425 votos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resultados en otros distritos

Las elecciones internas se desarrollaron de manera tranquila en la mayoría de los distritos de Ñeembucú. Sin embargo, en Alberdi y San Juan de Ñeembucú se registraron denuncias relacionadas con supuesta inducción al voto y casos de doble votación.

En Alberdi volvió a imponerse el actual intendente Nicolás Sotelo, del movimiento Honor Colorado, con 2.258 votos sobre Federico Canica Centurión que obtuvo 2095 votos.

En Cerrito, el candidato único Hugo Ayala obtuvo 941 votos, mientras que Adrián Idoyaga fue ratificado como candidato para la Intendencia de Desmochados.

Una de las principales sorpresas se produjo en General Díaz, donde Juan Ramón Ibarra, del movimiento Colorado Añetete, derrotó al candidato de Honor Colorado, Naito Barrios, obteniendo 1.015 votos.

En Humaitá triunfó Héctor Cáceres, de Honor Colorado, con 767 votos, mientras que en Guazucua el candidato único de ese mismo movimiento, Alex Bottino, se convirtió en candidato oficial.

Otra sorpresa electoral se registró en Laureles, donde Eider Vera, de Fuerza Republicana, se impuso a Agustín Cuevas, de Honor Colorado, con 507 votos.

Internas liberales

Por su parte, las elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se desarrollaron sin incidentes. Los comicios tuvieron lugar en la Escuela Defensores del Chaco y en la Escuela Medina de la ciudad de Pilar, en un ambiente de tranquilidad y normalidad.