Video: Incidente entre colorados empaña jornada electoral en Alberdi

La jornada de elecciones internas en la ciudad de Alberdi , Ñeembucu, se vio alterada este domingo por un incidente protagonizado por simpatizantes de los precandidatos a intendente, Nicolás Sotelo y Francisco “Canica” Centurión, frente a la Escuela Básica N.º 130 Héroes de la Guerra del Chaco, principal centro de votación del Partido Colorado en la comunidad, ambos candidatos son del movimiento de Honor Colorado.

Según testigos, el conflicto se inició cuando seguidores de ambos sectores políticos se acusaron mutuamente de intentar inducir el voto de un elector.

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La situación derivó en un intercambio de insultos y recriminaciones que rápidamente escaló hasta provocar una corrida generalizada sobre la vía pública, especialmente en las inmediaciones del local electoral.

Efectivos de la Comisaría 26ª de Alberdi intervinieron para controlar la situación y evitar que los incidentes pasaran a mayores. De acuerdo con un memorándum policial remitido a la Dirección de Policía de Ñeembucú, el hecho estuvo relacionado con un supuesto intento de doble sufragio en la mesa N.º 6.

Incidente entre colorados, ante supuesto doble sufragio

El informe identifica como supuesto autor a Lázaro Víctor Escobar Pérez. La denuncia señala que el episodio generó una riña entre simpatizantes de ambos candidatos.

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Durante los incidentes resultó lesionado el precandidato a intendente Federico “Canica” Centurión, quien habría sido agredido por una turba de personas en medio de los reclamos surgidos tras la denuncia del supuesto doble sufragio.

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El dirigente político recibió asistencia de integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alberdi en el lugar y posteriormente se retiró a su puesto de comando.

La Policía Nacional continúa recabando datos sobre lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.