Negociación en puertas: Senado inicia el lunes llamado a concurso para elegir al próximo contralor

El anuncio fue realizado por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, durante la reunión de la Mesa Directiva, donde informó que se dará inicio a la convocatoria para la recepción de postulaciones, conforme a los plazos establecidos en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

La definición de las ternas adquiere especial relevancia debido al papel estratégico que desempeña la Contraloría como órgano de control de las finanzas públicas y porque el actual titular, Camilo Benítez, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, que lo consideran cercano al oficialismo y al movimiento Honor Colorado.

Definición de las ternas antes del vencimiento

Según explicó Núñez, el Senado debe cumplir con el plazo legal que obliga a remitir las ternas a la Cámara de Diputados 60 días antes del vencimiento del mandato constitucional de las actuales autoridades.

El mandato de Camilo Benítez (ANR) y del subcontralor Augusto Paiva (PLRA) concluye el próximo 1 de noviembre, por lo que el Congreso deberá acelerar el proceso para evitar retrasos en la designación de las nuevas autoridades.

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Durante la reunión, la senadora Blanca Ovelar (ANR, Añetete) consultó si corresponde a la Cámara Alta la elaboración de las ternas, lo que fue confirmado por el titular del Senado.

De acuerdo con el cronograma preliminar, el próximo lunes comenzará la recepción de carpetas y documentos de los postulantes interesados en ocupar ambos cargos.

Posteriormente, la nómina de candidatos será remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá establecer el mecanismo de evaluación y las audiencias públicas para escuchar las propuestas de cada postulante.

Un cargo estratégico en medio de cuestionamientos

La renovación de la Contraloría se produce en un contexto marcado por recientes controversias. Uno de los episodios más debatidos fue el examen realizado por la Contraloría sobre el crecimiento patrimonial del presidente Santiago Peña, luego de denuncias presentadas por legisladores opositores.

El ente concluyó que existía correspondencia entre la evolución patrimonial declarada por el mandatario y los documentos e informes recabados durante la investigación, descartando irregularidades.

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La resolución generó críticas de sectores opositores, que habían cuestionado el significativo aumento patrimonial de Peña entre su salida del entonces Ministerio de Hacienda en 2017 y su llegada a la Presidencia de la República.

Las objeciones se dieron además en medio de la polémica por la construcción de una lujosa residencia en San Bernardino y las denuncias vinculadas al denominado caso de los “sobres de dólares” en Mburuvicha Róga.

Estos antecedentes colocan bajo la lupa el proceso de selección de las futuras autoridades de la Contraloría, institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Qué dice la Constitución sobre la elección del Contralor

El artículo 281 de la Constitución Nacional establece que la Contraloría General de la República es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, los departamentos y las municipalidades.

La institución está integrada por un contralor y un subcontralor, quienes deben ser paraguayos, tener al menos 30 años de edad y contar con título universitario en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables.

La Cámara de Senadores propone las ternas y la Cámara de Diputados realiza la designación final. En ambos casos se requiere mayoría absoluta.

Los elegidos duran cinco años en funciones y sus mandatos no coinciden con el período presidencial.

Requisitos y prohibiciones para los postulantes

La ley establece además una serie de impedimentos para quienes aspiren a ocupar los cargos.

No podrán ser designadas personas que hayan sido sancionadas administrativamente con medidas disciplinarias graves durante el ejercicio de una función pública, quienes tengan condenas por delitos con pena penitenciaria o quienes mantengan vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el presidente o vicepresidente de la República.

Se abre una nueva pulseada política

La elección del próximo contralor y subcontralor requerirá acuerdos políticos tanto en el Senado como en Diputados. Para la conformación de las ternas se necesitarán al menos 23 votos en la Cámara Alta, mientras que la designación definitiva exigirá 41 votos en la Cámara Baja.

Con el inicio del proceso previsto para el lunes, se abre una nueva etapa de negociaciones en el Congreso para definir quiénes estarán al frente del principal órgano de control de las finanzas públicas durante los próximos cinco años.