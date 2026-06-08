Tras internas liberales, Estigarribia proyecta victoria de la oposición unida para 2028

Alcides Riveros (Nuevo Liberalismo) obtuvo una amplia victoria en las elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tras obtener casi el 50% de los votos.

El gobernador de Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, Ricardo Estigarribia, señaló que el resultado de las elecciones internas representa una oportunidad para cerrar las disputas que marcaron al PLRA durante los últimos 14 años y avanzar hacia una mayor cohesión partidaria.

Según indicó, Riveros reúne las condiciones necesarias para encabezar un proceso de reunificación interna que posteriormente permita fortalecer los vínculos con otros sectores opositores.

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Alcides Riveros liderará la renovación del PLRA

En ese contexto, afirmó que existe una importante expectativa ciudadana y partidaria respecto al rol que desempeñará el nuevo titular liberal.

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“Estoy convencido que el nuevo del presidente del PLRA va a unir a toda la oposición”, declaró.

El gobernador sostuvo, además, que las diferencias que caracterizaron la reciente contienda interna deben quedar atrás, ya que el proceso electoral concluyó y ahora corresponde enfocar los esfuerzos en la construcción de consensos con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Para Estigarribia, las elecciones partidarias constituyeron un punto de inflexión dentro del liberalismo, al indicar que el PLRA optó por un camino de renovación luego de más de una década marcada por enfrentamientos internos y fragmentaciones.

Prioridad en las municipales antes de definir candidaturas para 2028

Consultado sobre su posible postulación presidencial, Estigarribia evitó adelantar definiciones y afirmó que el debate sobre las candidaturas nacionales deberá darse más adelante, una vez concluidas las conversaciones entre los distintos movimientos internos del PLRA.

Indicó que actualmente la prioridad se encuentra en las elecciones municipales y remarcó que el partido debe concentrar sus energías en la preparación de esos comicios antes de abordar proyectos electorales de mayor alcance.

“Yo no estoy obsesionado con los cargos, pero sí estoy obsesionado con una gran transformación que puede tener el país. Tenemos que estar enfocados en las municipales de octubre”, declaró.

Estigarribia confía en una victoria opositora en 2028

El dirigente liberal se mostró optimista respecto al futuro electoral de la oposición y consideró que una concertación amplia tendría posibilidades reales de alcanzar el Gobierno nacional en las próximas elecciones generales.

Afirmó que el principal desafío consiste en superar las disputas de liderazgo y priorizar la construcción de una candidatura que represente a la mayor cantidad posible de sectores políticos y ciudadanos.

Según sostuvo, la experiencia adquirida en los recorridos por el país le permite proyectar un escenario favorable para la oposición si logra mantener la unidad y presentar una propuesta competitiva. “Estoy convencido que el nuevo del presidente del PLRA va a unir a toda la oposición”, declaró.

Alcides Riveros como articulador con miras a las generales

También atribuyó a Alcides Riveros la capacidad de contribuir a ese proceso de articulación política entre los diferentes sectores opositores.

“Te aseguro que con la oposición unida llegamos al Gobierno nacional. Estoy seguro de que Riveros va a unir a toda la oposición. Tenemos que dejar de lado los liderazgos con ego y tratar de elegir la mejor chapa que pueda conquistar a todo el pueblo paraguayo”, expresó.

Asimismo, Estigarribia afirmó que no descartan a ningún candidato que tenga posibilidades de unificar la oposición, como el líder de Yo Creo, Miguel Prieto.

“Todo el tiempo estamos hablando (con Prieto). Con Alcides Riveros no tenemos ningún inconveniente con ningún referente de la oposición. No tenemos la puerta cerrada a nadie”, apuntó.

Proyecta triunfos en más de 100 municipios

Con relación a las elecciones municipales, Estigarribia manifestó confianza en el desempeño electoral de los sectores opositores y estimó que podrían obtener victorias en más de un centenar de municipios.

Respecto a la carrera por la Intendencia de Asunción, Estigarribia expresó confianza en las posibilidades de Sole Núñez, candidata única de la oposición.

“Estoy seguro de que con Sole Núñez vamos a ganar en la Capital. Hay un universo de votos que se puede conquistar”, sostuvo.

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Reconoce fuerza colorada, pero confía en Sole Núñez

Aunque reconoció la fortaleza histórica de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en términos de voto consolidado, sostuvo que existe un amplio universo de electores que puede ser conquistado y consideró que la candidatura de Núñez representa la mejor alternativa para la ciudad.

Así también, refirió que a pesar de la victoria en las internas coloradas de Camilo Pérez, quien obtuvo más de 80.000 votos, esa fuerza electoral no se reflejará en lo que ocurrirá en las municipales de octubre.