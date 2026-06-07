PLRA: TREP da como ganador a Riveros y evidencia rechazo al liberocartista Dionisio Amarilla

Alcides Riveros (Nuevo Liberalismo Lista 3), es el virtual ganador de la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El intendente saliente de Fernando de la Mora tendrá como Vicepresidente 1° al diputado Antonio Buzarquis y como Vicepresidenta 2° a Julia Rivas. El periodo abarca del 2026 al 2031.

Riveros es el titular de la Coordinadora de Intendentes liberales, cuenta con el apoyo del sector liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribía y la mayoría de los diputados y senadores liberales. Blas Llano también lo apoya.

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Con más de 3000 mesas escrutadas, de un total de 3900, recibió 163.000 votos, el 49% de la participación.

Con más de 1.500.000 de afiliados liberales, la participación total fue del 30%, más de 400.000 votos.

Por su parte, Ever Villalba (Frente Radical Lista 9) no convenció con su discurso y no contaba con la maquinaria electoral de su oponente. Su chapa era Efraín Alegre (h). Recibió más de 71.000 votos, el 20% de la participación.

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Finalmente el electorado le puso la cruz y rechazó por amplio margen la propuesta de Dionisio Amarilla (Diálogo Azul), senador liberocartista, que impulsaba la alianza del PLRA con Honor Colorado. Recibió 40.000 votos, el 11% de la partipación.

El resto de los votos fueron divididos en tres la Lista 1 Marlene Orue (Coherencia Liberal); la Lista 21 Dr Herminio Ruiz Díaz “Dr. Sevo’i” (Siglo XXI); la Lista 13: Alfredo Jaeggli (Cambio para el Cambio) y la Lista 45: Abel Villalba (Derecha Liberal).