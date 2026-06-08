Internas ANR: Latorre celebra triunfo de Pérez y anuncia reunión de “abrazo” con Añetete

El movimiento cartista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) se alzó ayer, domingo, con una contundente victoria en las elecciones internas en Asunción de cara a los comicios municipales del 4 de octubre.

El precandidato cartista a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, obtuvo una holgada victoria sobre su adversario, el senador y exintendente de la capital Arnaldo Samaniego, cuya candidatura era impulsada por una alianza de movimientos disidentes de la ANR.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional, quien lideró la campaña de Pérez, atribuyó el triunfo del candidato cartista a “una conjunción” de factores: “Un gran candidato que hizo un gran trabajo (...) y el trabajo de un gran equipo con dirigentes de base, gremialistas, sindicalistas que acompañaron este proyecto”.

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Sin embargo, agregó que, si bien la victoria en las internas de ayer da lugar a optimismo dentro de Honor Colorado, “entendemos que esta es la primera etapa” y que “tenemos que enfrentar una elección muy importante en octubre”.

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¿“Abrazo republicano” con Colorado Añetete hoy?

Los ataques entre referentes de movimientos internos de la ANR durante internas partidarias suelen dar lugar a “abrazos republicanos” entre esos mismos referentes de cara a las elecciones nacionales y todo parece indicar que el proceso previo a los comicios de octubre no será la excepción, teniendo en cuenta mensajes conciliadores emitidos ayer por representantes de la disidencia colorada tras su derrota en la capital.

El diputado Latorre reveló que este mismo lunes, a las 10:00, está prevista una reunión entre representantes de Honor Colorado y del movimiento disidente Colorado Añetete, entre ellos -según dijo el diputado cartista– Arnoldo Wiens, precandidato a la presidencia de la República, a quien Latorre se refirió solo como “exministro de Obras Públicas”.

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En esa reunión también estarían el diputado Daniel Centurión, quien postuló su candidatura a la intendencia de Asunción antes de descabalgar en favor de Arnaldo Samaniego, y el diputado Mauricio Espínola, quien fue jefe de campaña de Samaniego y, según Latorre, “transmitió su predisposición a acompañar la candidatura de Camilo”.

El diputado Latorre afirmó también que el propio senador Samaniego mantuvo ayer una “linda conversación” con Pérez.

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El líder de Colorado Añetete, el expresidente Mario Abdo Benítez, dijo ayer que habría “unidad” en el Partido Colorado de cara a las elecciones municipales independientemente del resultado de la votación interna, pero enfatizó que no ve necesario que él se “abrace” con el cartismo.

El panorama para 2028

Además de haber impulsado la precandidatura de Camilo Pérez a la intendencia de Asunción, el diputado Latorre es uno de los actores cartistas señalados como virtuales candidatos a integrar la chapa que el cartismo presentará apuntando a las elecciones generales de 2028.

El vicepresidente Pedro Alliana, quien oficializó recientemente su precandidatura a la presidencia de la República, aún no ha anunciado a su compañero de fórmula y precandidato a la Vicepresidencia, y el nombre de Latorre es uno de los rumoreados, junto con los de otras figuras del cartismo como el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, y el gobernador de Guairá, César Sosa.

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Al consultársele si el éxito que obtuvo su candidato en la elección interna de ayer lo posiciona mejor para conseguir el puesto de acompañante en la chapa presidencial de Alliana, el diputado Latorre repitió la respuesta que habitualmente da sobre el tema y dijo que va a “jugar el partido en el lugar donde el equipo me necesite” y “acompañar la dupla que sea planteada por el movimiento”.