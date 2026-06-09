“Abrazo republicano” en Asunción: disidencia colorada acompañará a Camilo Pérez

Camilo Pérez, vencedor en las internas coloradas y candidato por el Partido Colorado en las elecciones municipales, tuvo esta mañana una reunión con los líderes del movimiento Fuerza Republicana, donde, tras el promocionado “abrazo republicano”, brindaron una conferencia de prensa.

Hugo Velázquez, exvicepresidente de la República y representante del movimiento Fuerza Republicana, sostuvo que a partir de ahora, la obligación es acompañar a los candidatos elegidos por el electorado colorado.

“Nuestra obligación, de colorados de bien, es acompañar a los candidatos electos por el pueblo colorado, que salió nuevamente en forma masiva a legitimar este proceso electoral e interno, para designar en cada distrito a todos los candidatos del Partido Colorado”, mencionó.

Seguidamente, reiteró que el objetivo de Fuerza Republicana es acompañar a nivel país a todos los candidatos de la Lista 1. “Vamos a hacer el esfuezo mayor, para que el Partido Colorado vuelva a obtener la mayoría absoluta en todos los distritos del país”, refirió.

Por otra parte, Velázquez dejó en claro que así como ellos apoyarán, solicitaron igualdad de trato hacia los candidatos del movimiento Fuerza Republicana que fueron elegidos a lo largo del país. “Que haya igualdad de trato no solo en capital, sino en todo el país”, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: Añetete da abrazo republicano al cartista Camilo Pérez, con aval de Abdo y Wiens?

Por su parte, Camilo Pérez agradeció la apertura por parte de quienes fueran sus contrincantes en las elecciones: “Agradezco el recibimiento, la buena charla que mantuvimos y porque vamos a trabajar todos juntos por la Lista 1 en las próximas elecciones municipales”.

Remarcó que los candidatos a concejales de la disidencia tendrán el mismo trato que los de Honor Colorado. “Estamos todos juntos y vamos a triunfar en la capital a través de la Lista 1″, concluyó.

Para finalizar, fue consultado sobre la situación con Mario Abdo, líder del movimiento Añetete, y respondió: “Ayer estuvimos en el PC del movimiento Añetete y la misma se realizó con la autorización del líder del movimiento, Mario Abdo, con quien ya tenemos una comunicación fluida”.