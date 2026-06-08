Asunción: Añetete da abrazo republicano al cartista Camilo Pérez, con aval de Abdo y Wiens?

El candidato electo Camilo Pérez fue esta mañana hasta el Puesto Comando (PC) de Colorado Añetete, acompañado de su jefe de campaña y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), para sellar el “abrazo republicano” en la figura de diputado abdista Daniel Centurión, que aclaró que tuvo la bendición de Mario Abdo Benítez y Arnoldo Wiens. Los cartista adelantaron que saldrán a buscar el abrazo de todos.

“Me comuniqué con el líder de nuestro movimiento el expresidente Marito (Abdo), me comuniqué con nuestro candidato a presidente de la República, Arnoldo Wiens manifestando esta posibilidad, y ellos apoyaron 100% y se pusieron también a disposición del candidato de la lista 1 en Asunción, porque el gran desafío dejó de ser una contienda electoral interna. El gran desafío hoy es recuperar la confianza de la ciudadanía asuncena", dijo Centurión, el principal anfitrión del encuentro.

El supuesto respaldo de Abdo a este “abrazo” se da llamativamente luego de que apenas en la víspera, decía que no tenía que abrazarse a nadie, ya que él estaba “jubilado”, no obstante, sigue siendo líder de Colorado Añetete.

Según el diputado cartista y exprecandidato a intendente -aunque descabalgó antes para apoyar a Arnaldo Samaniego- dijo que “este apoyo es sin ningún tipo de condicionamiento”, pero que como movimiento, le piden a Pérez que “transparente toda la gestión administrativa y financiera una vez que el 4 de octubre sea ungido intendente de Asunción, ya no merece la ciudadanía más de los mismo”.

A la vez de agradecer a su dirigencia por el trabajo del domingo, destacó que junto al grupo Arnaldo Samaniego (Causa Republicana) obtuvo 43.000 votos de colorados, con los que ahora pretenden “una unidad sincera y honesta basada en propuesta y proyectos para la ciudadanía, para que esa cohesión tenga fuerza”.

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Latorre busca conquistar a los otros derrotados

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, por su parte, a la vez de agradecer el recibimiento y el respaldo, dijo que junto a Camilo Pérez pretende continuar con este “espíritu de concordia” y abrazarse a todos antes de las municipales del 4 de octubre próximo.

“Con el compañero Camilo estamos en el espíritu de buscarlos a todos”, señaló Latorre, que insistió en que Pérez mantiene una conversación abierta con los senadores Lilian y Arnando Samaniego (ANR, Causa Republicana), así como con el senador Luis Pettengil, presidenciable por el movimiento Fuerza Republicana de Hugo “Toro” Velázquez.

Latorre también insistió en que, una vez conseguida la unidad en la ANR, intentarán también convencer a los votos independientes.

“Estamos convencidos de la fundamental importancia de la unidad del Partido Colorado y desde ahí abrir los brazos a los diferentes sectores”, insistió Latorre.

Camilo Pérez busca la unidad, pero también mira más allá

Por su parte, el intendentable electo por la ANR, Camilo Pérez si bien insistió que irá a buscar al apoyo de los demás sectores de la ANR, sostuvo que no hay que olvidar que ahora la contienda incluye a todos los asuncenos.

“Vamos a conversar con todos los actores necesario para generar una gran unión del Partido Colorado, pero nunca olvidemos que esta es una elección para los asuncenos”, señaló el intendentable.

Cuando se le consultó sobre su rival, Soledad Núñez (Alianza) evadió opinar del tema pretendiendo supuestamente no querer entrar en ataques, pese a que ayer, el propio presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes se refirió a Núñez en su discurso.

Atendiendo a que la candidata opositora fue su ministra de Vivienda, Cartes dijo que supuestamente el mejor momento donde mejor estuvo, fue cuando estuvo cerca de la ANR.