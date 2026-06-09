Caso Kattya: “Es una daga en el corazón de la democracia”, dice diputado

El diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo) indicó que no le sorprende la decisión de la Justicia sobre la expulsión de Kattya González, pero lamentó la daga que se clavó en el “corazón de la democracia”.

“Esto es una daga en el corazón de la democracia. Con esto se confirma que 23 senadores pueden exprimir a la justicia, barrer ministros, pueden quitarte tu banca. Creen que la democracia es usar sus votos para hacer lo que quieren”, manifestó el diputado opositor.

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Agregó que en este país se busca la muerte no solo democrática de los opositores, sino también borrarlos de la “faz de la tierra” y citó como ejemplo los casos de los exintendentes Mario Ferreiro (Asunción) y Miguel Prieto (Ciudad del Este) y el de la senadora Kattya González, todos líderes opositores.

“No buscan tu sanción disciplinaria, te quitan del congreso, te destituyen como intendente. Buscan tu muerte política, tu muerte económica, tu muerte como ser humano. Quieren que desaparezcas de la faz de la tierra para dejar como lección a que todo aquel a que se enfrente al Partido Colorado va a pagar las consecuencias”, dijo Guillermo Rodríguez.

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Manifestó que los que ahora se encuentran en el gobierno están borrachos de poder y que creen que solo Dios está antes que ellos.

“Los que dirigen el país, el Partido Colorado están borrachos de poder, sienten que está Dios y después están ellos”, dijo Rodríguez y les advirtió que el poder no es eterno.

El parlamentario manifestó que con el fallo de la Justicia se evidenció el sometimiento y se confirmó que todo aquel que denuncie los negociados, y las licitaciones amañadas pagarán las consecuencias.

“Todo aquel que se oponga a que los negocios fluyan de manera natural, a que las licitaciones se sigan entregando, que los cargos se sigan repartiendo como pipoca van a pagar las consecuencias”, dijo Rodríguez.

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Vamos a fingir sorpresa

El diputado Rodríguez manifestó que fingirá sorpresa por el fallo, pero que lamentablemente ya se sabía de antemano el sometimiento de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que habían personas que aún creían que la justicia iba a emitir un fallo, por lo menos testimonial contra un acto totalmente ilegal.

“Vamos a fingir cierta sorpresa. Algunos tenían la esperanza de que la Justicia por lo menos tenga un fallo testimonial ante lo que decidieron estos 23 senadores”, dijo Rodríguez.

El parlamentario agregó que la expulsión de Kattya González del Senado fue un acto humillante, tiránico más allá de la ilegalidad en que actuaron los 23 senadores que votaron.

“Muchos esperaban que la Justicia diga que esto no solo fue un acto ilegal, sino un acto cobarde, humillante, deshumanizante, deshonrado y tiránico. Cuando un grupo decidió sacar a una senadora como más de 100 mil votos por que estaba molestando. Más allá de lo que haya fallado, lo que demostró la justicia es lo sometida que está del poder político”, puntualizó Guillermo Rodríguez.