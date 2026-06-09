Caso Kattya: Justicia es el brazo armado de los 23 sicarios del Senado, dicen diputados

El diputado Raúl Benítez (Independiente) indicó que la Justicia paraguaya terminó de ejecutar lo que decidió un puñado de personas borrachas de poder desde un quincho.

El parlamentario agregó que con el fallo se conoció de qué lado se colocó la Corte Suprema de Justicia y se confirmó que la justicia está sometida en nuestro país donde ningún ciudadano que cuestione al cartismo está a salvo.

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“La Corte decidió el partido que juega, el bando, su vereda. En una democracia decadente, o que nunca se terminó de formar no existen los puntos medios. La tibieza de la Corte es repulsiva. Durante los atropellos uno debe decidir de qué lado está parado. Hoy la Corte decidió de qué lado está”. dijo el diputado Benítez.

Cuestionó duramente a los seis miembros de la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia que rechazaron la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González para recuperar su banca en el Senado.

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“Estos seis que decidieron encuadrarse a los traidores de la patria, a los que destruyen las instituciones, a los que saquean hospitales, a los que someten y amedrentan a cambio de votos, a los que se roban el sistema educativo, a los que hacen negocio con cada centavo de este país. Una justicia sometida a un puñado de políticos es una justicia que no sirve para la gente”, lamentó Benítez.

Cuestionó en especial al cartismo que sigue arrodillando a la Justicia, que instala en instituciones a analfabetos serviles y destruyen la democracia.

“En una justicia en donde recibe órdenes, ¿quién está a salvo?. En este país, la única ley es la de la jungla cartista, es de la mayoría que pone analfabetos funcionales con títulos falsos a dictar leyes o juzgar a jueces. Con esta justicia ningún ciudadano está a salvo”, cuestionó el diputado opositor.

Raúl Benítez agregó que “la Justicia se ha convertido en el brazo armado del Senado, que termina de ejecutar la orden que se dio desde un quincho. Porqué le tienen miedo a una senadora, porque tienen miedo que la gente vea que hay un grupo alternativo que presenta ideas nuevas al proyecto nefasto que el cartismo presenta”.

No solo luchó por la banca

Por su lado, la diputada Johanna Ortega (PPS) indicó que la ex senadora Kattya González no solo luchó por su banca, sino que decidió no callarse ante los atropellos y la injusticia.

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“Este fallo no cierra una herida institucional, sino que la profundiza. Lo que miles de paraguayos piensan es que este fallo es una evidente y desvergonzada injusticia que acaba de ser legitimada para los que tienen la responsabilidad de defender la Constitución y el Estado de derecho”, dijo Ortega.

La parlamentaria manifestó que el fallo no tiene un solo sustento legal, sino que es una evidente persecución política pura y dura para los que piensan diferente. Agregó que entendió el mensaje que la Corte envió a los opositores.

“Kattya no luchó solo por recuperar su banca, luchó por defender principios democráticos básicos, por el derecho a la defensa, luchó por las reglas básicas. En tiempo donde muchos eligen cerrar los ojos, ella optó por resistir”, puntualizó Johanna Ortega.