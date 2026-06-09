Defensa de Mousques en caso Chena comparte dirección con Despierta PY

El complejo entramado de La Red Desinformante revela un llamativo nexo físico. Según datos en redes sociales, la abogada Margarita Heralesky, representante legal de Gisele Mousques en el publicitado intento de censura judicial contra el empresario Christian Chena, tiene su bufete exactamente en la misma dirección que la “responsable” de la página de “campaña sucia” Despierta Paraguay (DPY) y la agencia digital Azafrán SA.

En 2023, Mousques, esposa de Darío Filártiga –político oficialista y actual embajador en Taiwán– utilizó la Ley 5777/16 para imponer una “mordaza” judicial que prohibió a Chena referirse a ella.

Poco después, la página DPY atacó de forma directa al empresario con contenidos difamatorios, lo que provocó el impulso de una acción judicial por parte suya contra el portal anónimo y, actualmente, eliminado.

Una llamativa dirección

“Heralesky Abogados” opera en O’Leary 966. Coincidentemente, el informe judicial en la causa impulsada por Chena contra DPY reveló que Yecika Magle Bracho Atacho, titular de la línea vinculada a DPY en Facebook, registró ese mismo domicilio. Además, en la misma dirección también fue constituida y operó la firma Azafrán SA, ligada a La Red Desinformante.

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Versión de Heralesky

En entrevista telefónica, la abogada Heralesky confirmó que su estudio opera allí, pero intentó desmarcarse por completo de La Red Desinformante.

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Argumentó que alquila una parte de la oficina hace “mucho menos de un año” y aseguró ignorar la existencia de la agencia Azafrán y de Despierta Paraguay: “Desconozco absolutamente, me tomaste de sorpresa”, afirmó. Tampoco reconoció el nombre de Yecika Bracho.

Sin embargo, al ser consultada sobre la identidad de la persona o empresa que le alquila el espacio para intentar esclarecer el nexo inmobiliario, Heralesky se negó a revelar la información. “Me reservo el dato”, respondió de forma tajante, aunque dijo que es una persona física.

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Tras la negativa, la abogada invitó a averiguar la titularidad por otros medios.

leonardo.gomez@abc.com.py