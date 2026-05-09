Red desinformante: uno a uno, van desapareciendo perfiles que atacaban a la prensa

“Sucia Política”, “Despierta Paraguay”, “Py Elige” y “En La Tecla”, eran perfiles de redes sociales que tenían en común numerosos posteos cuyo fin era atacar a comunicadores opositores del Gobierno, además de difundir los programas como “Che Róga Porã” y “Hambre Cero”.

Pese a que desde el Gobierno intentaron desmarcarse de esos perfiles, una investigación de ABC Color demostró que varios están vinculados al principal encargado de manejar las redes sociales del presidente Santiago Peña, Juan Villaverde, conocido como “Jimmy”.

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Hoy estos perfiles en Facebook, Instagram, X y hasta páginas web desaparecieron. Los administradores de las páginas primeramente se dedicaron a borrar varios posteos pero hoy se confirmó que ya fueron eliminadas las cuentas.

Una de las páginas más utilizadas era Despierta Paraguay, que destinó más de G. 150 millones para intentar desprestigiar a críticos y opositores políticos sólo a través de Facebook e Instagram. El 69% de los ataques en YouTube (Google) fueron dirigidos a la prensa libre, mientras que en Meta alcanzó un alarmente 47% de los casos.

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El CM de Santi Peña en campaña

El “militante”, tal cómo lo califican desde el Mitic a Jimmy Villaverde, era presentado en actos públicos como el “encargado principal” de las redes sociales del entonces precandidato presidencial Santiago Peña.

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Un artículo publicado por el diario La Nación, el 12 de septiembre de 2022, en plena efervescencia de las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), documentó un ciclo de talleres políticos dirigido a jóvenes.

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El nombre de Jimmy Villaverde saltó a la luz pública tras descubrirse que el número de celular de “Sucia Política”–una violenta página de ataques a la prensa y opositores– coincidía con el utilizado para registrar el seudomedio oficialista Central Noticias.

Ambas plataformas inyectaron cientos de millones de guaraníes en propaganda en la red Meta. Sumado a esto, las propias redes sociales de su agencia Comunik, ubicada en Coronel Oviedo, muestran que el mismísimo Santiago Peña visitó sus oficinas en diciembre de 2022 para reunirse con él y su socio Fabio Morales.

La estrecha relación de esta agencia con la cúpula del Partido Colorado quedó evidenciada en las propias redes sociales de Morales, donde abundan los registros gráficos y hasta un video donde muestran todos sus “casos de éxito”, entre los queseencuentranlacampaña Peña-Alliana, la del senador Silvio “Beto” Ovelar y otros. Apesar de las fotografías, videos y archivos que reflejan los vínculos, Villaverde negó, de forma insólita, cualquier vínculo con las agencias, las páginas de difamación e incluso dijo desconocer a colaboradores de su agencia.