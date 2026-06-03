“Lavado de manos”: Vallejo critica que Fiscalía delegue investigación a Contraloría

El 29 de mayo, la Fiscalía solicitó el apoyo de la Contraloría General de la República (CGR) para analizar la denuncia penal sobre una presunta red de desinformación, denominada “campaña sucia”.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, defendió la medida argumentando que no se delega la investigación, sino que se recurre a organismos colaboradores ante la falta de recursos técnicos y humanos en la institución.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ), una de las impulsoras de la denuncia, afirmó este miércoles que, con esta decisión, el Ministerio Público está delegando sus facultades constitucionales de persecución penal por ineficiencia.

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Críticas a la gestión de Emiliano Rolón

Además, la legisladora cuestionó el argumento de la falta de recursos.

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“Me quedé muy preocupada con esto que dijo que el fiscal general del Estado, que están enviando a Contraloría porque no tienen recursos. Él está delegando su facultad de investigación a otra institución por su ineficiencia y su inutilidad. La falta de recursos en la Fiscalía es de siempre, pero no puede ser ese un argumento para no abrir una investigación”, expresó.

Vallejo señaló que el fiscal general prioriza la creación de cargos para fiscales en lugar de fortalecer áreas críticas como el laboratorio forense. Según la diputada, el Ministerio Público arrastra una “debilidad estructural” que no ha sido atendida bajo la actual administración.

Limitaciones de la Contraloría en investigaciones

Para la diputada, la decisión de trasladar el análisis a la CGR tiene como trasfondo una intención de desligarse del caso. “En este caso en particular, es una cuestión de lavarse las manos nomás”, sentenció.

La legisladora enfatizó que la Contraloría carece de las facultades coercitivas que posee la Fiscalía para exigir informes a las instituciones. “Le delega a una institución que tiene un poder menor de investigación que investigue un caso grave que atañe a la prensa y al patrimonio del Estado”, declaró.

Asimismo, calificó de “escandaloso” el actuar de la Fiscalía, advirtiendo que este tipo de decisiones desacreditan la labor institucional y pervierten el sistema judicial.

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Expectativa ante la designación de equipo fiscal

Vallejo recordó que, al presentar la denuncia junto con su colega Mauricio Espínola en abril pasado, ya preveían que la Fiscalía pondría “obstáculos” para avanzar.

A pesar de los cuestionamientos, la diputada confirmó que se mantendrán expectantes al proceso, especialmente tras la designación del equipo fiscal que deberá analizar la denuncia este miércoles.