Gobernadora Zárate buscará la unidad con Baruja, pero condiciona excluir al exdiputado Cuevas

La ejecutiva departamental destacó que los resultados de las internas celebradas el domingo reflejan una distribución prácticamente equilibrada de las fuerzas políticas tanto de ella como de Baruja en el noveno departamento.

Según señaló, los equipos liderados por ella y por el ministro Baruja obtuvieron una representación similar, concentrando entre ambos la mayor parte del electorado colorado.

“Ambos tenemos prácticamente un 50 y 50 por ciento de los municipios donde ganaron nuestros candidatos. Ahora nos queda sentarnos a hablar y construir la unidad”, expresó.

De acuerdo con datos preliminares del Tribunal Electoral Independiente (TREP) de la ANR, la gobernadora destacó que los candidatos de la Lista 2N, respaldados por su movimiento, obtuvo 21.698 votos, equivalentes al 50,1% del electorado de la región.

Por su parte, la Lista 2A, liderada por Baruja, alcanzó 21.621 votos, lo que representa el 49,9% de los sufragios emitidos.

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Unidad para teñir de rojo las intendencias

La gobernadora Zárate sostuvo que las diferencias registradas durante las internas partidarias, incluida la polémica generada por la difusión de un audio atribuido al concejal departamental Daniel Ortiz, en la que fue amenazada de “ser eliminada”, forman parte de la dinámica democrática del partido. En ese sentido, consideró que llegó el momento de priorizar los objetivos comunes de cara a las elecciones municipales previstas para octubre próximo.

Con ese espíritu, remarcó que las disputas internas siempre existieron y que no deben convertirse en un obstáculo para la reunificación partidaria.

Asimismo, se apunta a recuperar las intendencias que actualmente se encuentran administradas por sectores de la oposición: Yaguarón, Pirayú, Acahay, San Roque González, Quiindy e Ybytymí.

Para ello, destacó que fueron electos candidatos competitivos en todos los distritos y aseguró que “el Partido Colorado volverá a teñir de rojo el departamento, como ocurrió en otros períodos”.

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Unidad, pero sin el exdiputado Cuevas

No obstante, la lord departamental Zárate condicionó el abrazo republicano, que sea excluido de las negociaciones el exdiputado Miguel Cuevas y su entorno político.

Incluso expresó su expectativa de que Baruja retire su respaldo a dicho sector al exparlamentario Cuevas y a su familia porque son personas que supuestamente crean conflictos.

Asimismo, cuestionó la presencia de Cuevas durante la jornada electoral en Sapucái, señalando que, pese a su condena judicial, se movilizó con un importante esquema de seguridad privada y con una actitud que calificó de arrogante.

Dijo que nunca pasó esto de que alguien condenado se esté paseando a sus anchas con 20 guardaespaldas privados y “que nos trate de esa forma con prepotencia, sostuvo.

En espera de los cómputos oficiales

La gobernadora señaló que las conversaciones entre los distintos sectores internos se darán una vez concluidos los cómputos oficiales, aunque dejó en claro que de su parte no existe ningún impedimento para avanzar en el proceso de “abrazo republicano”.