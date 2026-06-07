Quyquyhó: Medina Yegros es la virtual candidata a intendenta tras retiro de la Lista 2A

En las elecciones internas partidarias de la ANR en este distrito, resultó como virtual candidata a intendenta Mercedes Medina Yegros (Lista 2N), de Honor Colorado.

La candidatura de Medina Yegros fue impulsada por el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) y la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (cartista).

El sector disidente de la Lista 2A, que postulaba a Gabriel Derene, no participó de los comicios. Su equipo aseguró que las urnas supuestamente fueron manipuladas por personas ajenas a la Justicia Electoral y por el incidente en el que una persona resultó herida por los guardaespaldas del diputado Samaniego.

Sus dirigentes argumentaron falta de garantías tras el incidente de agresión física contra el ciudadano Manuel Amarilla, registrado anoche frente al local de votación, protagonizado por guardaespaldas del diputado.

La virtual candidata a la Intendencia de este municipio, Mercedes Medina Yegros, es funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Asimismo, figura como imputada junto al diputado Samaniego y la actual intendenta de este municipio, Patricia Corvalán, en una causa por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.

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Pedirán nulidad de comicios

Ante el incidente registrado anoche, el Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la ANR decidió la suspensión provisoria de las elecciones.

Para regularizar los comicios, el fiscal de Quiindy, Leonardo Cáceres, y los apoderados de los distintos movimientos realizaron la verificación de las urnas electrónicas en la Escuela Básica N° 76 “Gral. Fulgencio Yegros”.

Tras constatarse que no existían indicios de adulteración en los equipos, se procedió a la habilitación de las mesas de votación para la continuidad de los comicios.

Desde la Lista 2A aseguraron que participaron de la verificación de las urnas electrónicas, pero no aceptaron que se desarrollaran las elecciones.

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Pedirán al TEI anular elecciones

El abogado Emigdio Aliendre señaló que su movimiento, Lista 2A, no convalidó el procedimiento realizado por la Fiscalía y los apoderados de los distintos movimientos, ya que, según afirmó, no se efectuó un peritaje técnico de las urnas electrónicas.

“No estamos participando ni validando nada de lo que ellos están haciendo. No se hizo el peritaje de las urnas y no hubo garantías para los electores de nuestro sector”, indicó Aliendre.

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Finalmente, adelantó que presentarán un pedido de nulidad ante el TEI y que recurrirán a otras instancias en caso de ser necesario.