Caso Kattya: Ministros de la Corte presentes en “reunión secreta” coincidieron en argumentos

Esta tarde finalmente se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia en mayoría en contra de la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora expulsada Kattya González en contra de su expulsión del Congreso, donde llama la atención la coincidencia de “criterios” en contra de los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel, los mismos que participaron de una reunión secreta en diciembre pasado con el presidente Santiago Peña.

La preopinión del ministro Alberto Martínez Simón fue la fundamental, ya que el resto de los ministros citados se adhirieron a ella, agregando mínimas consideraciones.

En su parecer, el magistrado alegó que la modificación del reglamento interno de la Cámara de Senadores aprobada en diciembre de 2023, sustanciada en la resolución 429/2023, que establecía la mayoría absoluta de dos tercios como número requerido para la expulsión de uno de sus miembros, no se encontraba vigente al momento de tratarse la pérdida de investidura.

Según Martínez Simón, pese a que dicho reglamento se aprobó el 20 de diciembre de 2023 y la expulsión de González se trató en la sesión extraordinaria del 14 de febrero de 2024, al no haber una sesión previa a esta, el acta anterior (es decir de la sesión de diciembre) recién se aprobó ese 14 de febrero.

Martínez Simón acotó que esto es relevante para sostener que la resolución 429/2023 no se encontraba vigente, ya que la misma resolución señala en su parte final que “la presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación”, es decir, rigió a partir de 15 de febrero.

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Llama poderosamente la atención esta apreciación, ya que en pleno desarrollo de la sesión del 14 de febrero en la que se expulsó a Kattya González, el senador Eduardo Nakayama (Liberal) le preguntó al secretario de la Cámara, Antonio Sánchez y al entonces presidente, senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) si dicha resolución estaba vigente.

El propio Ovelar le respondió que estaba vigente, pero aún así procedieron a expulsar a Kattya por 23 votos, pese a que su reglamento decía que requería mayoría de dos tercios (30 votos).

“Si hubiese sido intención del Senado que la Resolución Nº 429 entrase en vigencia al día siguiente de la sesión del 20 de diciembre de 2023, podría haber utilizado una redacción distinta, mucho más directa, redactar el art. 11: ‘Esta resolución entrará en vigencia el 21 de diciembre de 2023 o esta resolución entrará en vigencia al día siguiente al de la presente sesión”, alegó Martínez Simón.

Ministros marginados de reunión secreta no se prestaron

Por su parte, los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia, que llamativamente fueron excluidos de la reunión secreta con el presidente Santiago Peña a finales del año pasado, votaron a favor, es decir, por la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad.

Estos consideraron que, además de la violación de la resolución 429/2023, el Senado incurrió en la violación del derecho a la defensa de la legisladora, la cual ni siquiera fue notificada de la acusación en su contra hasta el mismo día que se trató su expulsión.