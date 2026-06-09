Oposición denunciará el caso Kattya ante organismos internacionales

La senadora Esperanza Martínez confirmó que la oposición ya acordó llevar la denuncia sobre la situación de la exsenadora Kattya González a las instancias internacionales. El acuerdo entre opositores surge luego de que la CSJ, por decisión en mayoría, haya rechazado la acción de inconstitucionalidad promovida por González en contra de su expulsión de la Cámara Alta.

Ya como parte de la agenda por el caso, Martínez aseguró que realizarán visitas a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Comunidad Europea y también en diversas embajadas acreditadas en el país.

“Lo que aquí pasó es demasiado grave y tenemos que hacer una denuncia internacional sobre la violación que se cometió en este momento sobre los derechos de la senadora Kattya González. Todos los argumentos esgrimidos son prevaricatos; son totalmente injustificables”, apuntó.

Asimismo, apuntó que el cartismo “no puede creer que con esto va a dar la vuelta la página” sobre el caso de la exsenadora, porque también prevén una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lea más: Caso Kattya: Justicia es el brazo armado de los 23 sicarios del Senado, dicen diputados

“Un antecedente nefasto”

La senadora también calificó como un “antecedente nefasto” la postura de la máxima autoridad de la justicia, que a su criterio, emitió “argumentos infantiles”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Por ejemplo decir que el reglamento todavía no entró en vigencia porque supuestamente tenía que aprobarse en la siguiente sesión. Ustedes saben, un reglamento se aprueba y se pone en marcha al día siguiente, es una cuestión interna, así como se aprueban las leyes. Queremos justicia para ella”, enfatizó.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad que había promovido la exsenadora y este fallo se da a conocer a más de dos después de aquella polémica sesión del 14 de febrero de 2024 en la que fue despojada de su investidura.

“Yo ya estoy afuera, pero me duele el país. Sencillamente volví a hacer mi duelo porque siento que me mataron dos veces: primero en el Congreso y ahora en la Justicia”, declaró la exsenadora al respecto.

Lea más: “Me mataron dos veces”: lo que dice Kattya tras el rechazo de la Corte