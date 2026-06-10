Anuncian encuentro entre Santiago Peña y Marco Rubio en EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a Los Ángeles, California, los días 12 y 13 de junio para encabezar la delegación oficial de su país para el debut de Paraguay y Estados Unidos en el Mundial de la FIFA 2026.

La delegación oficial de la Casa Blanca para este viernes 12 de junio incluirá además al secretario de Transporte, Sean Duffy, y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Con ello, el presidente Donald Trump no estaría presente en el evento deportivo.

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Según informaron, la presencia de las autoridades de Estados Unidos se muestra como un hito del gobierno de Trump para exhibir su liderazgo global en coincidencia con la celebración de su 250° aniversario.

Rubio también mantendrá una reunión bilateral con el presidente de la República, Santiago Peña, según informó el Gobierno de Estados Unidos.

Seguridad, comercio y tecnología en la agenda bilateral

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El Gobierno de Estados Unidos informó que en el margen del encuentro deportivo, se hablará con Paraguay sobre los intercambios políticos. Los tres ejes fundamentales de la agenda de trabajo de la cumbre serán la seguridad regional, comercio e inversiones y tecnologías emergentes.

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El encuentro se produce en un momento de fluida relación entre Paraguay y el gobierno de Donald Trump. Ambos países cooperan dentro del marco “Shield of the Americas”, que pretende mejorar la cooperación de seguridad para el combate contra el crimen organizado.

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Por su parte, el mandatario paraguayo informó que estará por el país norteamericano desde el 11 hasta el 15 de junio. Este viaje a Estados Unidos ocupa el número 67 desde que asumió la presidencia.