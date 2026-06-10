¿Conflicto de intereses?: Funcionario consular en Miami fungió de chef en acto protocolar

Felipe Mendoza Olavarrieta es actualmente funcionario en el Consulado paraguayo en Estados Unidos de América (EE.UU.) en el rango de segundo oficial del escalafón técnico y administrativo (AAT).

El funcionario de la Cancillería nacional es abogado y cumplió varios cargos en la cartera de Estado y en el servicio exterior, como en las embajadas en Ecuador, Uruguay y en el Consulado en Los Ángeles, entre otros.

Mendoza posteó en su cuenta de Instagram: @lipi_cakes, que ofreció el servicio de repostería en la sede paraguaya a cargo del cónsul general en Miami, Tomás Bittar Navarro.

"Exquisita torta milhojas rellena de dulce de leche, frutos rojos y crema diplomática preparada especialmente para celebrar los 215 Años de la Independencia de la República del Paraguay y el Día de las Madres en la recepción ofrecida por el Consulado de la República Del Paraguay en Miami, Estado de Florida", refiere Mendoza en su posteo.

Lea más: Nadia Ferreira y su baby shower al más puro estilo paraguayo en Miami

Ganó una beca

En su momento, Felipe Mendoza contó al diario Crónica que cumplió su sueño de ser pastelero profesional tras ganar una beca completa en una prestigiosa academia culinaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Refirió que aprendió a cocinar con tutoriales durante el aislamiento.

Lea más: Unos 600 paraguayos viajan esta noche a EE.UU. para alentar a la Albirroja

Cónsul

El cónsul general en Miami, Tomás Bittar Navarro, informó que el funcionario Mendoza ofreció el servicio como gentileza y aseguró que su presencia no representó un gasto al Consulado. Consultado si el hecho no tipifica un conflicto de intereses, respondió que no. Indicó que se desarrolló fuera del horario laboral.

“Creo que son los que le ayudaron (a Mendoza), entiendo, con personal y con productos para que pueda realizar eso (el pastel). Fue una gentileza más bien de él y su equipo de trabajo ahí en la pastelería, de obsequiarlo ahí a los paraguayos, a los compatriotas”, expresó el cónsul.