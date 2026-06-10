Política
10 de junio de 2026 a la - 17:34

¿Conflicto de intereses?: Funcionario consular en Miami fungió de chef en acto protocolar

El funcionario en el Consulado paraguayo en Miami y chef, Felipe Mendoza, posteó en redes sociales que realizó un servicio de pastelería en un acto protocolar en la sede paraguaya con motivo del día de la Independencia. El cónsul general Tomás Bittar aseguró que el segundo oficial no cobró por su servicio y agregó que su presencia se dio fuera del horario laboral. De todos modos, el hecho llamó la atención.

Por ABC Color

Felipe Mendoza Olavarrieta es actualmente funcionario en el Consulado paraguayo en Estados Unidos de América (EE.UU.) en el rango de segundo oficial del escalafón técnico y administrativo (AAT).

El funcionario de la Cancillería nacional es abogado y cumplió varios cargos en la cartera de Estado y en el servicio exterior, como en las embajadas en Ecuador, Uruguay y en el Consulado en Los Ángeles, entre otros.

Mendoza posteó en su cuenta de Instagram: @lipi_cakes, que ofreció el servicio de repostería en la sede paraguaya a cargo del cónsul general en Miami, Tomás Bittar Navarro.

Felipe Mendoza
El funcionario consular y chef Felipe Mendoza, posteó su agradecimiento al Consulado dónde presta servicios.

"Exquisita torta milhojas rellena de dulce de leche, frutos rojos y crema diplomática preparada especialmente para celebrar los 215 Años de la Independencia de la República del Paraguay y el Día de las Madres en la recepción ofrecida por el Consulado de la República Del Paraguay en Miami, Estado de Florida", refiere Mendoza en su posteo.

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Felipe Mendoza
De acuerdo a la web site (www-mre.gov.py) Felipe Mendoza figura en la nómina de funcionarios asignados en el Consulado General en Miami, Estados Unidos.

Ganó una beca

En su momento, Felipe Mendoza contó al diario Crónica que cumplió su sueño de ser pastelero profesional tras ganar una beca completa en una prestigiosa academia culinaria.

Refirió que aprendió a cocinar con tutoriales durante el aislamiento.

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Cónsul

El cónsul general en Miami, Tomás Bittar Navarro, informó que el funcionario Mendoza ofreció el servicio como gentileza y aseguró que su presencia no representó un gasto al Consulado. Consultado si el hecho no tipifica un conflicto de intereses, respondió que no. Indicó que se desarrolló fuera del horario laboral.

“Creo que son los que le ayudaron (a Mendoza), entiendo, con personal y con productos para que pueda realizar eso (el pastel). Fue una gentileza más bien de él y su equipo de trabajo ahí en la pastelería, de obsequiarlo ahí a los paraguayos, a los compatriotas”, expresó el cónsul.