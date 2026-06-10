Nakayama sobre el caso Kattya: “¡Qué disparate y pelotudez decís, Martínez Simón!”

Durante su intervención en la Cámara Alta, el legislador independiente sostuvo que la Corte “abdicó su rol de guardiana de la Constitución” al convalidar la pérdida de investidura de Kattya González (independiente) con 23 votos, pese a que la Resolución 429/23 exigía una mayoría calificada de 30 votos.

La principal crítica de Nakayama estuvo dirigida al presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, quien argumentó que la resolución que establecía los 30 votos no estaba vigente al momento de la expulsión porque el acta de la sesión anterior aún no había sido aprobada.

“Pero qué pelotudez, pero qué disparate mayúsculo que decís, Martínez Simón”, exclamó el senador, para luego acusarlo de “inventar una nueva regla jurídica” sin sustento legal.

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Nakayama sostuvo que si se aplicara el criterio expuesto por el ministro, quedarían en entredicho numerosas decisiones adoptadas por el Congreso, así como leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo antes de la aprobación formal de las actas parlamentarias.

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“Todos sabemos que las votaciones producen efectos inmediatos. Sin embargo, Martínez Simón inventa un nuevo principio jurídico”, afirmó.

El legislador también cuestionó a los demás ministros que acompañaron el fallo y aseguró que el presidente de la Corte actuó para cumplir una orden política. “Si tuvieses un poco de vergüenza deberías renunciar, porque mataste tu carrera jurídica para arrodillarte y cumplir una orden que sabés perfectamente que no tenías que hacer”, sentenció.

Las declaraciones se producen luego de que la Corte rechazara la acción promovida por Kattya González, cerrando la vía judicial para su reposición en el Senado.