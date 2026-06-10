Peña dará su informe de gestión primero a Cartes en ANR, luego al Congreso

El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, firmó la resolución por la cual convoca a sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (virtual y presencial), para el miércoles 17 de junio próximo. La reunión es para que la Junta colorada, de mayoría cartista, escuché el “informe de gestión del correligionario Presidente de la República, Santiago Peña, Palacios, acompañado por los Ministros del Poder Ejecutivo".

La rendición de cuentas ante Cartes, expresidente de la República, líder de Honor Colorado y mentor político de Santiago Peña, es una repetición del 2024 y 2025. En esos años, el titular del Poder Ejecutivo asistió a “la casa de los colorados” para exponer su informe anual de gestión de rango constitucional antes que el Congreso, previsto el 1 de julio.

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Presencia muy criticada

La presencia de Peña y sus ministros del Poder Ejecutivo en la Junta de Gobierno ya se materializó en el 2024 y el año pasado. También fue a pocos días de informe de gestión ante las dos cámaras del Congreso. Peña, al asistir a la ANR, recibió muchas críticas, y una de ellas fue que es presidente de todos los paraguayos y no solo de un sector político.

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Peña, exafiliado al PLRA hasta octubre de 2016, exhibe últimamente un fuerte coloradismo. Recordemos que se afilió a las corridas a la ANR, en plena convención colorada, ante una inminente destitución de su entonces cargo de ministro de Hacienda.