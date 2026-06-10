San Ignacio: escrachan a María Gloria Rodríguez por presunta deuda en el alquiler de vehículos durante internas

Diego González, más conocido como “Dieguito”, es un activista social y dirigente barrial de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la ciudad de San Ignacio, Misiones y es candidato oficial a concejal municipal de la lista uno.

A través de un video publicado en sus redes sociales, volvió a cuestionar públicamente a María Gloria Rodríguez, ganadora de las elecciones partidarias realizadas el pasado 7 de junio, reclamando el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la jornada electoral, el mismo también es parte del equipo político de Rodriguez.

Según el video, un grupo de personas se manifestó frente al puesto de comando (PC) de Rodríguez para exigir el pago de lo adeudado a jóvenes que trabajaron como guías y operadores políticos, así como a propietarios de vehículos particulares y minibuses alquilados para el traslado de votantes.

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“Estamos en San Ignacio, Misiones; aquí están todos los propietarios de vehículos y la gente que trabajó el domingo, frente al PC de María Gloria Rodríguez. La gente quiere cobrar por su trabajo: los guías, los operadores y quienes alquilaron sus colectivos, mini buses o autos. Aquí estamos todos los que trabajamos en el barrio Resistencias”, indica en el audiovisual.

Sobre la situación, Maria Gloria Rodiguez, señaló que para el día de las elecciones fue entregado el recurso tanto para el alquiler de los vehículos como también para el pago de a combustibles a Dieguito para que pueda ver la logística para la movilidad de los votantes.

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Según Rodriguez, a esta persona se le había entregado la suma de G. 35 millones para el alquiler de los móviles y la suma de G. 5 millones para el combustible, la cual aparentemente no fue destinado para estos fines y nuevamente está reclamando dicho pago.

Pero señaló que para evitar problemas de igual manera están cumpliendo con el compromiso que asumió Dieguito con estas personas ya que según María Gloria Rodríguez, no fue con ella el compromiso sino con esta persona, ya que el dirigente nunca paso un listado de las personas contratadas para trabajar en el día de las elecciones.