Elecciones Municipales: dirigente escrachó a precandidata de HC por “abandonar” a su gente

Diego González, más conocido como Dieguito, es un activista social y dirigente de la ANR en la ciudad de San Ignacio, Misiones. En esta jornada, a través de un video que publicó en sus redes sociales, escrachó a la precandidata del movimiento Honor Colorado, María Gloria Rodríguez, por no cumplir con el apoyo logístico comprometido.

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En el audiovisual, Dieguito señala que se encontraba en su PC y que estaba con la gente que vino de las compañías para votarla, pero que se quedaron sin nada y que esperaban el apoyo logístico prometido para poder ir a los locales a sufragar.

“María Gloria Rodríguez, acá estoy en mi PC con la gente que vino de las compañías para votarte, ha ropytaparei, ikatú piko eju, hay todavía gente que no comió, gente con hambre, mucha gente estamos acá y nos abandonaron y necesitan recursos para ir a votar”, dice en el video.

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En el video, González le desafía a María Gloria Rodríguez a ir hasta su PC, que sería su casa en uno de los barrios de San Ignacio, para retirar a las personas que esperaban transporte para ir al local de votación.

En la imagen se observa una importante cantidad de potenciales electores de diferentes edades que estaban en el lugar aguardando para ir a votar. El hecho habría sido interpretado como un intento de generar presión o tensión política sobre la precandidata de Honor Colorado.