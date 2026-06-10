Yolanda Paredes denuncia “daño patrimonial al Estado” tras acuerdo avalado por Peña en el IPS

La intervención de la senadora Yolanda Paredes apuntó a lo que calificó como un presunto esquema de “recepción fraudulenta de honorarios” dentro del Estado paraguayo, vinculando el caso del exdirector jurídico del IPS, José “José’i” González Maldonado, con acuerdos extrajudiciales que habrían generado millonarias pérdidas para las arcas públicas.

“Ya no estamos hablando de una resolución extrajudicial y de una quita; estamos hablando de un daño patrimonial contra el Estado paraguayo”, sostuvo la legisladora durante su intervención en el Senado.

Las declaraciones se producen luego de las publicaciones de ABC Color que revelan que el exdirector jurídico del IPS, José “José’i” González Maldonado, admitió ante el Consejo de Administración haber actuado con el aval directo del presidente Santiago Peña para concretar un acuerdo extrajudicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira.

Según documentos conocidos públicamente, un asesor clave de la Presidencia habría revisado los dictámenes para blindar la operación “política y jurídicamente”.

“Un esquema demasiado similar” en IPS y Procuraduría

Paredes sostuvo que detectó un patrón repetido tanto en el IPS como en la Procuraduría General de la República.

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En el caso del IPS, señaló que una deuda superior a G. 10.000 millones, sin contar intereses, fue reducida a G. 7.600 millones mediante un acuerdo extrajudicial. Según denunció, esta operación permitió al abogado José González Maldonado percibir honorarios por G. 412,5 millones.

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La legisladora también mencionó un caso similar en la Procuraduría, relacionado con el abogado Marco Aurelio González y la aseguradora Tajy SA, donde una deuda inicial de G. 4.304 millones habría sido reducida en cerca del 90%, quedando en poco más de G. 959 millones.

“Existe dentro del Estado paraguayo un esquema de abogados, en contubernio con el Poder Judicial, de descontar y hacer quitas que están llegando al 80% y 90%”, denunció.

Reclamo al presidente del IPS

Durante su alocución, la senadora dirigió un mensaje al titular del IPS, Isaías Fretes, instándolo a frenar las quitas y refinanciaciones de deudas por aportes obrero-patronales.

Paredes argumentó que estos recursos no tienen una finalidad comercial, sino que financian prestaciones esenciales como salud, maternidad, jubilaciones, invalidez y pensiones.

“No se puede seguir haciendo quitas dentro del IPS porque esto está afectando la disponibilidad de dinero en salud y jubilación”, afirmó.

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La legisladora recordó además que las empresas que descuentan el aporte de los trabajadores y no lo transfieren al IPS podrían incurrir en hechos punibles contemplados por la legislación paraguaya.

Alerta por deuda de US$ 830 millones

Paredes advirtió que la deuda acumulada por aportes obrero-patronales pasó de US$ 560 millones en 2025 a aproximadamente US$ 830 millones en abril de 2026, un incremento cercano a US$ 260 millones en menos de un año.

“Esto es una bomba de tiempo”, alertó la senadora, al sostener que la recuperación de esos recursos será clave para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema previsional y de salud del IPS.